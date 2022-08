Sama vyrůstala v ústavu, teď je pěstounkou. Pomozme dětem bez rodin

Paní Renata sama vyrostla v dětském domově, její sourozenci byli rozděleni do pěstounské péče. I když se jí manželství rozpadlo, je skvělou maminkou třem odrostlým potomkům.

Když bylo sedm malých dětí její sestry umístěno do dětského domova, teta Renata si je pravidelně brala z ústavu domů na víkend, a byla tak jediným členem rodiny, s nímž měly děti blízký vztah. Otec byl ve vězení, matka nejevila o děti zájem.

Renata požádala o svěření synovců a neteří do pěstounské péče. Našla si odpovídající bydlení pro novou velkou rodinu a díky asistenci konference rodinných skupin si vytvořila síť přátel, kteří ji ve výchově dětí podporují.

Už je to 7 let, co soud vyhověl žádosti o svěření dětí do Renatiny péče. Jsou to úplně jiné děti, než si tenkrát přivezla domů. Tehdy byly plné strachu, obav, nechtěly chodit samy ven.

Dnes mají spoustu kamarádů a ve škole, kde je všichni velmi pěkně přijali, zažívají úspěchy a radost v učení, kroužcích i sportu. Prostě všechno, co ke šťastnému dětství patří.

Renata pro děti zajistila především stabilní a bezpečné zázemí – a pomalu se blíží čas, kdy se i ony začnou stavět na vlastní nohy.

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme k tomu, aby víc opuštěných dětí našlo láskyplný domov!