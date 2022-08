Ať se dožiješ stovky! Aneb proč nás fascinuje, že někdo dosáhl vysokého věku

Boženě Poštulkové bude sto let v září, ale už pár měsíců to slyší ze všech stran. „Když mi bylo pětadevadesát, všichni slavili a říkali: Tak, babi, a teď do stovky! No dobře, odpovídala jsem, a co potom? Zůstali takoví zaražení, koukali na mě. Proč se všichni upínají na tu stovku, když může být i nějaké potom?“

Nyní pozoruje to, co většina těch, kteří měli to štěstí nebo smůlu, že jsou na světě sto let. Známí a příbuzní se na její narozeniny připravují víc než ona.