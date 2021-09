Medicína a stále dokonalejší technologie prodlužují lidský život. Je možné, že se dožijeme třeba až sto padesáti let?

Ano, to je reálné, máme tam našlápnuto. Ale sto padesát let nic není v porovnání s tím, když současné odborné kruhy volají po tom, abychom se začali vážně zabývat myšlenkou, že se budeme dožívat třeba i tisícovky.

Stáří bychom měli přijímat jako dlouhodobý proces s jeho výhodami i nevýhodami.