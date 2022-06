Na Okinawě klesá délka života, mladí propadli stresu a západnímu jídlu

Odborníci po desetiletí Okinawu navštěvovali, aby odhalili tajemství dlouhověkosti její populace. Většinou se shodují na tom, že jde o kombinaci výživného stravování a pravidelného cvičení. Dnes se to ale mění.

Zatímco širší japonská populace žije déle než kdykoli dříve, Okinawané začínají umírat dříve. V roce 1980 měla prefektura nejvyšší průměrnou délku života pro obě pohlaví, a to 84 let v případě mužů a 90 let v případě žen.

Jenže záviděníhodný rekord nevydržel. V roce 1990 byla průměrná průměrná délka života mužů na Okinawě až pátá nejvyšší ze 47 prefektur v Japonsku a do roku 2020 klesla na 36. příčku. Okinawské ženy byly až do roku 2005 na vrcholu seznamu, v roce 2020 se však posunuly na sedmé místo.

Fastfood, méně pohybu a více vysedávání

„Očekávaná délka života lidí na Okinawě se rychle snižuje. Soudíme, že problém je v tom, že mladší lidé nedokázali jít ve stopách dřívějších generací,“ řekl stanici Deutsche Welle (DW) devětaosmdesátiletý kardiolog Makoto Suzuki, jenž stále vypomáhá v nemocnici a je zakladatelem Okinawského výzkumného centra pro dlouhověkost.

Okinawští muži se nyní dožívají v průměru 80 let, ženy pak 87 let. Pro srovnání – v České republice je to 76 let u mužů a 82 let u žen.

„Lidé na Okinawě jsou nyní při výběru jídla a životního stylu ovlivnění jinými společnostmi, zejména tou v USA,“ uvedl Suzuki, podle kterého ke změně došlo po druhé světové válce. „Na lidech se podepsala kultura rychlého občerstvení a vysedávání u televize místo cvičení,“ myslí si.

„Okinawská strava obvykle zahrnovala spoustu místní zeleniny a ovoce, tofu, ryb a masa – toho jen v menších porcích. Když jsem byl kluk, měli jsme maso asi jednou týdně. A držím se tohoto zvyku dodnes,“ řekl Suzuki, podle kterého se místní dříve také více hýbali.

Tradiční japonská strava je převážně čerstvá a nekonzervovaná. Obsahuje jen málo rafinovaných potravin nebo cukrů. V japonské stravě jsou tradičně zastoupeny ryby a sója, což může hrát podstatnou roli při snížení rizika kardiovaskulárních chorob. Japonci mají jednu z nejnižších úrovní obezity na světě. Národ konzumuje širokou škálu zeleniny, a to jak zemní, tak mořské v podobě řas. Ty jsou plné zdraví prospěšných minerálů.

„Důležité je mít smysl života“

„Také věřím, že pro naše životy je důležitý koncept ikigai, zvláště pro starší lidi,“ podotýká Suzuki s odkazem na japonský koncept hledání smyslu života, který lze zjednodušeně popsat jako důvod, proč ráno vstát z postele. „Moje práce v nemocnici je moje ikigai. Je pro mě důležité pomáhat lidem,“ míní.

S tím, že vnější vlivy měly negativní dopad na blahobyt ostrovanů, souhlasí také Tomoko Owanová z lékařské fakulty na Rjúkjúské univerzitě.

„Okinawa je známá jako místo, kde lidé žijí do vysokého věku, ale to se začalo měnit v letech po válce. Přistěhovali se sem lidé ze zámoří a přinesli si s sebou vlastní kulturu. Místní lidé se pomalu mísili s těmito nově příchozími a naše strava a tradice se změnily,“ uvedla Owanová.

Jako zásadní vidí i změnu životního tempa. „Byla to ostrovní společnost, ve které byly důležité rodina a komunita. Lidé měli v minulosti více klidu a méně stresu. Mnoho Okinawanů si nyní osvojilo uspěchaný přístup k životu,“ uvedla s tím, že rostoucí pracovní nasazení vede k tomu, že lidé mají méně času na rodinu, přátele, odpočinek i koníčky.

Navzdory snižující se průměrné délce života se podle DW nicméně zdá, že mladší generace Okinawanů je se svým současným způsobem života spokojená. „Toto je moderní japonský styl života. Vyrostl jsem tak a je to pro mě pohodlné, i když si někdy stěžuji na zaneprázdněnost,“ myslí si devětatřicetiletý Šúhei Kohagura, jenž pracuje v turistické agentuře.