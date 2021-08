Restart v ložnici. Svádění a pochvala dovedou zázraky, radí sexkoučka

Postupem času se každý vztah dostane do více či méně stereotypního módu. Z počátečních výbojů vášně, kdy jsme se nemohli jeden druhého nabažit, zůstane po měsících i letech jen nepatrná jiskřička, která tu a tam na okamžik lehce blikne.

Povinnosti běžných dní nám berou dřívější chuť na pořádnou erotickou divočinu bez jakýchkoliv mantinelů. Namísto mazlení raději koukáme do mobilů a doháníme pracovní resty. Hodiny milování se tak mění na krátké minuty nezáživného aktu a sex z ložnice pomaličku mizí.

Známe svá těla, své potřeby, zkusili jsme skoro vše, na co jsme měli chuť, a tak se zdá, že máme v této sféře splněno… Omyl! Ač se nám to líbí, nebo ne, sex a celkově blízkost jsou hlavní stavební kameny spokojeného soužití. Proto je potřeba v tomto směru spolupracovat a vzájemně si dělat dobře.



„Naše vztahy jsou sice od přírody nastaveny na zapadnutí do stereotypu, určité procento párů se však tomuto scénáři vyhne. Musí být však ochotni učit se nové dovednosti, techniky, způsoby verbální i nonverbální komunikace a řadu dalších kompetencí, které jsou pro udržení aktivního sexuálního života v dlouhodobém vztahu třeba,“ říká známá profesionální sexkoučka Julie Gaia Poupětová.

„Návštěvníci mých kurzů opakovaně potvrzují, že když je motivace a oboustranná chuť oživit erotiku, věk opravdu nehraje žádnou roli. Takže není nikdy pozdě s tím začít. Stačí odhodit předsudky,“ motivuje.



Nikdy není pozdě začít znovu kvalitně sexuálně žít. Stačí jen chtít.

Restart za 3, 2, 1

Nejde však jen o hezkou chvilku vzájemné blízkosti a ukojení živočišných pudů. Milostný život má pro pár i jednotlivce mnohem hlubší význam. Jakmile partner přestane jevit zájem o sex a začne ho, byť taktně, odmítat, ženám i mužům okamžitě klesá sebevědomí.

Ženy na sebe nahlíží jako na neatraktivní, pánové zase ztrácejí jistotu svého mužství alfasamce. Přitom stačí dvě věci: nebát se mluvit a jednat. A to i tehdy, když máme za to, že nás ten druhý už dokonale zná.

„Jednu věc máme my, ženy, společnou. Velmi často se zaměřujeme hlavně na negativní stránku věci,“ nastiňuje chybný přístup přítelkyň a manželek Julie Gaia Poupětová. A vysvětluje, jak tento vzorec chování na naše partnery působí.

„Muži mají v hlavě naši mapu zákazů, kterou se pokoušejí řídit. Většina z nich nechápe, že citlivost našeho těla se každý týden v rámci cyklu trochu mění. Jak by to taky mohli vědět, že? Takže určitě nic nezkazíme, když namísto negativní odezvy výrazně přidáme ve vyjadřování toho, co chceme a co se nám právě dnes líbí.“



I v opravdu dlouhém vztahu je možné opět zažít pořádnou jízdu.

Jako na psím cvičišti

Toto srovnání možná nebude každému po chuti, nicméně odměna funguje vždy a u všech. Když už dojde na věc, nemyslete na to, kolik prachu za týden ulpělo na obrazu nad postelí, co budete zítra vařit k večeři, jestli jste nezapomněla prádlo na balkóně, když bude pršet.

Vypněte. Nezavírejte oči. Dívejte se na toho pod vámi, nad vámi (za vámi asi ne, to by mohlo skončit v lepším případě skřípnutým nervem v oblasti krční páteře).



Nelíbí se vám intenzita stisku partnerových rukou na vašich ňadrech, vezměte jeho dlaň, ukažte mu, jak to potřebujete. Chcete, aby stimuloval intenzivněji klitoris? Přitáhněte si jeho hlavu blíže k dychtivému místečku.



Nebojte se ho navádět, vyznačovat mu cestičku, je to pro vaše dobro. Za každý správný krok nezapomeňte na pochvalu. Samozřejmě neplácejte si otevřenou dlaní a odpusťte si hlasitý slovní doprovod typu „To je šikovný kluk!“, stačí jen svůdným hláskem říci v tuto chvíli magické ano, případně smyslně pokývat. A neberte naše doporučení na lehkou váhu.

Muži totiž zpravidla ocení ujištění, že podali dobrý výkon, že jako milenci excelovali, což potvrzuje i sexkoučka. „Valná většina mužů stále vnímá sexuální aktivity jako věc, u které by tak nějak zcela samozřejmě jako zdraví jedinci neměli selhat, že aktivity, které vzrušují je, by měly automaticky vzrušit i jejich protějšek. To ale bývá někdy kámen úrazu, protože to, co považuje za skvělý výkon muž, ani zdaleka nemusí přinášet uspokojení a zajímavé pocity ženě,“ vysvětluje Julie Gaia Poupětová.

Možná byste se divili, kolik neprobádaných erotogenních míst a způsobů, jak se „nově“ pomilovat, lze po letech najít.

O čem muži sní?

Odpověď na tuto otázku by chtěla znát nejedna z nás. Nehledejte ovšem žádné složitosti. Klid doma, nezabývat se zbytečnostmi, mít vždy plný talíř, pravidelný koitus, tak zní odvěký recept na spokojený vztah. V oblasti sexu se přitom můžete docela vyřádit. Pánové tvorstva jsou v tomto ohledu obvykle otevřeni novotám a experimentování.

„V dlouhodobém vztahu muži velmi často postrádají takzvaný spontánní sex,“ má jasno sexkoučka Julie Gaia Poupětová. „Buďte tedy čas od času ta, co ho bude svádět a převezme otěže.“

Zavažte mu oči, dělejte mu dobře, hrajte si s ním. Naplánujte výlet s třešničkou na dortu v podobě odlehlého místečka, kde završíte (ne)čekaně váš den. Překvapte ho v novém sexy prádle a výrazném make-upu. Zkrátka a dobře, řekněte stop rutině a vdechněte partnerství druhý, vzrušující dech.