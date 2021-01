Naše přeplněné byty můžeme změnit, říká architektka Eva Lövenhöferová

Kvůli pandemii trávíme doma mnohem víc času a možná o to víc vidíme různé nedostatky, které nás štvou. Je teď o vaše služby větší zájem?

Přichází víc poptávek, lidé si chtějí udělat domov hezčí, chtějí vyřešit nedodělky, které dlouho odkládali. Začali plánovat investice na několik let dopředu, naopak omezili nákupy zboží na pár měsíců použití. Hlavně však pandemie přinesla do domácností nový rozměr fungování, protože řada z nás už několik měsíců pracuje z domova, děti se učí na dálku. Najednou marně hledáme klidné místo pro práci, pro studium. Nebo jednoduše místo pro kousek soukromí a klidu, kde máte čas jen sami pro sebe.