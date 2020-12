Můj zjev byl ve Vatikánu poněkud výrazný, vzpomíná farářka na návštěvu papeže

Proč jste se stala farářkou?

Po střední škole jsem pracovala v nadnárodní firmě. Věnovala jsem se oblasti, která neměla s duchovním světem nic do činění, spravovali jsme bankomaty a mašiny na peníze, jako pokladny, počítačky peněz a různá zařízení, jež se používají v bankách. Na dálku jsme je servisovali. Pracovala jsem ve francouzském oddělení v open space (velká sdílená kancelář bez příček, pozn. red.). Moc mě to ale nebavilo, nedávalo mi to smysl, a tak jsem se rozhodla udělat další vývojový krok a začala jsem studovat teologii. Nevěděla jsem, co to bude obnášet, neměla jsem žádná očekávání, chtěla jsem jen mít vysokoškolský titul. Spousta lidí by asi řekla, že ta moje cesta byla náhoda, já ale vím, že by se to stejně dříve nebo později stalo. I když je pravda, že kostel se dá taky trochu přirovnat k open spacu, a někdo mi dokonce nedávno řekl, že církev je vlastně nejstarší korporátní firma na světě.

„Na začátku byla ve Vatikánu spousta rozpaků, bydlela jsem ve stejném domě jako ostatní kněží, což pro ně zřejmě nebylo příliš komfortní.“ farářka Viktorie Kopecká