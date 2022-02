KVÍZ: Když hlavní roli hraje láska

Valentýn se blíží, srdeční záležitosti křičí ze všech stran a láska je cítit i ve vzduchu. Tak se ukažte, jestlipak víte o velkých citech, jejich projevech i o těch nejzamilovanějších dvojicích úplně vše. Pokud navíc zodpovíte do 15. 2. do 12 hodin všech deset otázek správně, postoupíte do slosování o valentýnské ceny.