Co víte o zraku? Vyzkoušejte v kvízu a vyhrajte luxusní brýle

Komerční sdělení

Výhra v soutěžním kvízu

Měsíc únor je na Zdraví iDNES.cz zasvěcený vašemu zraku. Už tradičně je tu připravený soutěžní kvíz o ceny. Tentokrát pět vylosovaných čtenářů vyhraje sluneční nebo brýlové obroučky z limitované edice brýlových obrouček* a slunečních brýlí, herečky Dana Morávkové – Crullé by Dana M. od Alensa.cz







Oblíbená česká herečka Dana Morávková je proslulá výraznými brýlovými obroučky. Nebojí se nosit různé barvy a tvary obrub. Její nejoblíbenější jsou ale ty ve tvaru „cat eye“ a taková je i její nová kolekce, která vznikla ve spolupráci s největším on-line prodejcem kontaktních čoček, dioptrických a slunečních brýlí Alensa.cz, jehož je Morávková tváří už druhým rokem. Kolekce brýlí Crullé by Dana M. má limitovaný počet kusů a najdete v ní sluneční brýle i brýlové obroučky. Dana Morávková nosí brýle už přes dvacet let, a tak není divu, že se staly její součástí, pokud chcete udělat radost sobě nebo někomu za svých blízkých zapojte se do soutěže.

Výhody nákupu brýlí on-line:

Brýle z limitované edice Crullé by Dana M. za 1 490 Kč.

Dioptrické brýle* včetně skel na míru od 997 Kč.

Sluneční brýle Crullé s polarizací, které zabraňují oslnění, už od 699 Kč.

Možnost vyzkoušet si tisíce modelů brýlových obrouček on-line z pohodlí domova, s využitím funkce virtuální zrcadlo.

Originální produkty od oblíbených značek a výrobců: Crullé, RayBan, Carrera, Polaroid a desítky dalších ihned skladem. Doručení zdarma od 800 Kč s dodání do 5-7 pracovních dnů. Myslete na prevenci a nahrajte si svůj aktuální předpis na brýle nebo čočky.

* dioptrické brýle jsou zdravotnický prostředek

Zdroj: alensa.cz