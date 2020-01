Umím se zasmát sama sobě, říká herečka a spisovatelka Vlastina Svátková

Když jsme si domlouvaly rozhovor, čekala jsem, že jako matka tří dětí nebudete mít čas. Ale zdá se, že vy si ho uděláte na cokoli…

Snažím se. Nikdy jsem neodmítala lidi, když po mně něco chtěli. Protože moc dobře vím, že když budu taky něco potřebovat, budou vědět, že jsem je neodmítla. Ale učím se vnímat, které věci už jdou za hranici toho, co jsem schopna psychicky a fyzicky zvládnout. Musím být sama na sebe opravdu napojená, abych cítila, kdy už dělám něco, co je mi nepříjemné, do čeho jsem byla vtažena nebo nějakým citovým vydíráním vmanipulována. Takové situace se dějí denně a já na nich trénuji umění říkat slušně, mile a s úsměvem: „Nezlobte se, ale ne…“