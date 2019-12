Kdy jste poprvé zjistila, že existují erotické pomůcky?

Bude to teď znít možná trošku úchylně, ale narazila jsem asi v patnácti na vibrátor u své mamky v ložnici. Jestli si to přečte, bude se asi hodně divit. Samozřejmě mi to nedalo a přiložila jsem si ho ze zvědavosti na klitoris. Orgasmus tenkrát přišel neskutečně rychle a ještě dlouho jsem na něj myslela.