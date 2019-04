Polovina mužů nepovažuje líbání ani virtuální sex za nevěru

Na téma podvádění se vedou od nepaměti dlouhé hovory mezi přáteli, v hospodě u piva a v poslední době i v odborných kruzích. Alespoň nějakou životní zkušenost s ní máme všichni, ať už přímo či zprostředkovaně. Pro každého může znamenat rozdílné věci. Přesnou hranici, kde končí nevinná zábava a začíná regulérní nevěra, lze určit jen stěží.

Podle průzkumu, které si nechala zpracovat stanice BBC Radio 5 Live a zapojila do něho okolo dvou tisíc Britů, polovina oslovených mužů nevnímá líbání jako nevěru, zatímco 75 % žen to za podvádění považuje. Totožná čísla se objevují i u virtuálního sexu. Zatímco 50 % mužů to jako nevěru nebere, ženy mají jiná měřítka a třem čtvrtinám z nich by vadilo, kdyby jejich partner hledal uspokojení v pornografickém online světě.

Rozdíl mezi ženami a muži se ukázal i v přístupu k pohlavnímu styku. Zatímco 94 % žen ho jednoznačně považuje za nevěru, u mužů je to „jen“ 89 %. Podvádění je pro 80 % žen i to, když si partner píše lechtivé sms s jinou ženou, či si dokonce posílají erotické fotografie, oproti tomu sexting za neškodné hrátky považuje 38 % mužů.

Politika a sex spolu souvisí

Větší toleranci přiznaly ženy vůči seznamovacím aplikacím (jako je př. Tinder či Badoo - pozn.red.). Pokud by partnerovi našli některou z nich v telefonu, 49 % z nich by to za nevěru považovalo. Naopak těžkou hlavu by si z toho nedělalo 68 % dotázaných mužů.



Průzkum se zaměřil i na ložnice dotázaných, aby odkryl, do jaké míry jsou lidé ochotni o sexu mluvit. Pověstná britská rezervovanost v tomto případě podle sebraných dat úplně neplatí. Polovina z celkem 2 066 respondentů přiznala, že se svým sexuálním životem není spokojená. Má to přímo souvislost s tím, že je na něj dostatečně nepřipravila sexuální výchova. Možná proto 58 % účastníků průzkumu v posteli alespoň občas něco předstírá.



Alarmují je skutečnost, že se na našich intimních životech čím dál více podepisuje hektické životní tempo. Stres a fyzická nebo psychická nepohoda bývají viníkem mizerného sexu nebo jeho totální absence u 45 % lidí. To, že rodičovské povinnosti mají na sexuální uspokojení nezanedbatelný vliv, přiznalo 20 % dotázaných.



Zajímavý poznatek, který z průzkumu vzešel, je také to, že 50 % účastníků průzkumu by nechtělo mít sex s někým, kdo má jiný politický názor.

Hranice nevěry se velmi rozostřují, když dojde na jednotlivé formy intimity. Jedna z příčin podle vztahového kouče Jamese Preece může být v tom, že ženy i muži rozdílným způsobem vnímají intimitu. Přesto bez ohledu na pohlaví, pokud políbíte jiného muže nebo ženu, podle kouče to přinejmenším znamená nedostatek respektu k druhému člověku a ke vztahu s ním jako takovému.



„Jestliže nedostatečně kontrolujete svoje chování a je vám jedno, jak partner bude reagovat, pak nemáte vztah se správným člověkem,“ sdělil James Preece deníku The Independent.



Nevěra ve své vlastní podstatě závisí na dohodě partnerů. Podle expertů není jednodušší cesta, jak předejít nedorozumění, než se domluvit na tom, že partnerovi nebudete dělat to, co je mu nepříjemné. Přesně v duchu hesla nečiň jinému to, co nechceš, aby on činil tobě.