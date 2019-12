Chtěl být jako Foglar a na osm dětí zůstal sám. Teď bydlí v novém

„Inspiroval mě Foglar, který svůj život věnoval dětem, ale zůstal sám, vlastní děti neměl, to byla i moje představa z mládí,“ přiznal na kameru učitel Tomáš, který zůstal sám na starý rozpadlý dům i výchovu osmi dětí, které s ním ještě donedávna bydlely. Pět starších už se osamostatnilo, ale ti nejmladší mu zůstaly.

První se manželům narodila Anička a k ní si domů vzali i Denisku. „Když jsme si ji vezli domů, ptala se, jak nám má říkat,“ vzpomínal Tomáš, který jí odpověděl, že říkat jim může, jak sama chce. „Tak jste máma a táta, odpověděla a my po tomhle zážitku věděli, že jsme udělali správně, že si nějaké děti chceme vzít,“ uvedl Tomáš.



Do rodiny manželé postupně přijali všechny děti, které jim úřady nabídly, bez ohledu na věk, barvu pleti či zdravotní handicap. Jako třetí u nich našla domov Květa, která je postižena nanismem, vadou růstu. „Její rodiče si chtěli vypiplat jedno dítě, ale ona do toho nezapadala, tak jí dali do dětského domova, aby si pořídili ještě jedno zdravé ukázkové dítě,“ vyprávěl Tomáš a Květa o své náhradní rodině mluvila s láskou. „Vyrůstala jsem v domě se smíchem a radostí, byla jsem tu moc šťastná,“ řekla.

Po narození druhé dcery Marušky si rodiče vzali do pěstounské péče ještě Lenku a Petra, který byl po dětské mozkové obrně a nechodil. Početnou rodinu pak doplnili ještě vlastní synové Filip (18) a Mikuláš (6), který si posteskl, že maminka pak odešla a moc mu chybí.

„Hodně mě těší, že Denisa s Lenkou už mají vlastní děti a starají se o ně. Devadesát procent dětí z dětského domova totiž odloží své děti zase do ústavu a já si hodně cením toho, že jsme tento kruh zastavili,“ těšil se z dospělých dcer Tomáš..

V roce 2013 však přišla ničivá povodeň, a protože jejich dům stojí v polabské nížině, málem o něj přišli. „Strach z toho, že přijdeme o domov, byl velký,“ připustil Tomáš. Povodně sice přečkali, ale manželskou krizi se překonat nepodařilo a jeho žena domov a děti opustila. Tomáš zůstal sám na celou domácnost i výchovu dětí. Přesto ho jeho přátelé nikdy neslyšeli stěžovat si, ale rodina ví, že tatínek z důvodu stresu trpí chronickou nespavostí, k níž se přidávají další zdravotní problémy. Tomáš však na sebe nemyslí. Jediné, na čem mu záleží, je šťastný život dětí doma a ve škole.

Veřejná sbírka na 900 tisíc

Statečný učitel, který i na základní škole, kde učí, platí za přísného a férového chlapa, co děti bere na vandry do přírody a snaží se jim předat to nejlepší, co zná. Tedy, že přátelství, pomoc druhému a laskavost jsou pro život nejdůležitější. Štáb Mise Nový domov ho zastihl v baráku bývalé hasičské zbrojnice a obchodu. Jejich domov byl v dezolátním stavu, nezateplený, s rozpadající se střechou i trámy, všude vlhko a navíc byt měl nevyhovující dispozice. Jak se ukázalo, sousto nad standardní možnosti Mise Nový domov.

„Chybí mi 900 tisíc korun,“ prohlásil stavbyvedoucí, projektant Pepíno, který tradičně vede přestavbu domů vybraných do Mise. Televizní štáb se rozhodl zorganizovat crowdfoundingovou sbírku mezi diváky a fanoušky pořadu. Přispět tak na rekonstrukci mohl každý Čech a Češka, odměnou mu byly propagační předměty pořadu od přívěsků na klíče, mikiny až po večeři s Terezou Pergnerovou, kurz zatloukání hřebíků s Pepínem nebo noc ve stylovém autě - Airstreamu, či den na stavbě. Peníze bylo třeba sehnat do deseti dnů.

Tomáš s dětmi si mezitím užívali dovolenou v přírodě v chatě na stromě, kam za nimi přijeli i jejich dospělí sourozenci. „Nikdy jsme takhle pohromadě i s vnoučaty nebyli,“ plakal dojatý Tomáš a dcery ho chválily: „Táta mi dává svobodu být sama sebou, ale zároveň vím, že je doma vždy pro mě. Je naše jistota, můžeme se k němu vrátit, když je nějaký problém. Naučil mě milovat, poznat komu důvěřovat,“ vyznávaly se z lásky k němu.

Dojetím neměli slov

Na stavbě mezitím řemeslníci opravili střechu, vyměnili shnilé trámy a do další rekonstrukce se pustili naplno, až když bylo jasné, že chybějící peníze se podaří vybrat. Z velké části i díky tomu, že některé odměny si koupili zaměstnanci sponzora pořadu. Nakonec se peněz sešlo tolik, že stačily i na výměnu elektrického topení za plynové. „Elektrické vytápění by je přišlo daleko dráž,“ prohlásil Pepíno, i když věděl, že rekonstrukce bude o dalšího čtvrt milionu dražší.

Když se Tomáš se syny Filipem a Mikešem a dcerou Květou vrátili do zbrusu nového domova, neměli slov. Dům dostal jiné dispozice, každý v něm našel svůj pokoj, kluci v patře a Květa se místo svého tmavého kamrlíku ocitla v útulném dívčím pokojíku. Nová byla i koupelna a obývák s kuchyňským koutem i schody do podkroví. A překvapení ještě nekončilo.

Tomáš si nestačil utírat slzy dojetí, rodina dostala ještě stan na společné dovolené a na statečného učitele čekal voucher na zájezd na vysněný Island.