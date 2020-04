Vztah se starším mužem je náročný, říká bývalá partnerka Al Pacina

„Je těžké randit s mužem o tolik starším. Je to Al Pacino, ale to není všechno. V posledních měsících se z něj stal opravdu starší pán v důchodu. Snažila jsem to nevnímat, ale nešlo to popřít,“ sdělila herečka pro server Daily Mail.

Média se do Dohanové opřela kvůli tomu, že ji Pacino nezahrnoval luxusem. To však ona sama popírá. Nikdy po něm nechtěla víc než květiny. Ty jí prý jako správný romantik a gentleman rád a často kupoval.

„Opravdu jsme se oba dva snažili, aby to mezi námi fungovalo po všech stránkách. Naše láska byla čistá a nezasažená takovými zbytečnostmi jako jsou dary v podobě luxusních aut nebo prstenů s diamanty. O to ve vztahu nejde,“ myslí si.

Kamenem úrazu v jejich vztahu bylo také to, že Al Pacino nechtěl další děti, protože už tři má z předešlých vztahů. Energii hodlá investovat do jiných záležitostí. Dohanová ve svých čtyřiceti letech by se naopak ráda stala matkou.

„Po dvou letech jsme si řekli, že sice milujeme jeden druhého a bude velmi těžké se oddělit, ale každý chceme jít v životě jiným směrem a nepůjde to skloubit,“ dodala.