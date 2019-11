S Radkem se od rána do večera směju, říká zamilovaná Lucie Bílá

Říká se, že padesátka je jen číslo. Co přineslo toto číslo vám, kromě toho správného muže?

Všechna ta čísla, co se objevují v závorkách za jmény v novinách, jsou opravdu jen čísla a podle mě velmi nepodstatné informace. Důležitější je, jak se člověk cítí, jak působí na okolí, co dokázal... Já si třeba jako dítě myslela, že v roce 2000 už budu dávno mrtvá na stáří. Nejen, že jsem to přetáhla o 19 let, ale vlastně jsem teprve teď začala žít.

Váš partner se musel poměrně hodně snažit, aby vás přesvědčil, že stojí za to, aby dostal šanci. V čem především?

Kdysi jsem šla do všeho po hlavě, ale to se mi v lásce moc nevyplácelo, a tak i přesto, že byl Radek okouzlující, já mu to hned nebaštila. Až po dvou letech, kdy jsem měla šanci poznat ho i na „rozbouřeném moři“ a viděla jsem i na lidech kolem sebe, jak je jim v jeho přítomnosti dobře, tak jsem si dovolila se zamilovat. To, že se o mne opravdu královsky stará, je úžasné, ale nejvíc mu vděčím za to, že se s ním od rána do večera směju. Ta lehkost bytí s ním je neskutečná!

Při pohledu na vás dva má člověk pocit, že vidí prototyp páru, jak si je my ženy malujeme v představách od dětství. Krásná, křehká žena v náruči „božského chlapáka“, který ji přede všemi ochrání. Jste v soukromí ráda za křehkou ženu?

Život mě naučil nebo spíš donutil být občas i mužem, což mě ale teď zase odnaučuje. V mém týmu musím být já ta rozhodná, ta, která určuje pravidla, ale doma si o to víc užívám toho, že mohu žezlo odložit.

Jak si vás Radek rozmazluje?

Náš vztah je krásně normální, obyčejný, není ničím výjimečný. Máme se rádi, navzájem si pomáháme a usnadňujeme život. On totiž není vždy úplně lehký a já mám pocit, jako bych až teď našla ideální podmínky pro žití a práci naplno.

Udělala jste mu radost písničkou Protože, kterou jste mu darovala k narozeninám?

Ano a opravdu velkou. Udělala jsem jí radost nám oběma, ale vím, že potěšila i mé fanoušky.

Současně jste jejím prostřednictvím poslala „do háje“ rýpaly, kteří rádi řeší životy jiných. Měla jste potřebu jim poslat vzkaz?

Nechtěla jsem nikoho posílat do háje, jen jsem chtěla kromě jiného říct, že vím, koho vedle sebe mám a že ho mám, protože chci, a protože mohu. Kdybych dala na rady okolí, je ze mě smutnej, opuštěnej klaun.

Ráda vzpomínáte na své dětství. Měla jste v rodičích příklad toho, jak má vypadat spokojené manželství. Co jste si z jejich soužití vzala pro sebe jako vzor?

Moji milovaní rodiče spolu prožili 55 společných let, měli se moc rádi a jestli byl někdo pro mě vzorem dokonalosti, tak oni dva – tatínek s pevným, neomylným úsudkem a smyslem pro humor a spravedlnost, a maminka, laskavý, všeobjímající anděl. Měla jsem obrovské štěstí, že jsme spolu s bratrem vyrůstali v tak pohádkové rodině.

Blíží se Vánoce, vy jste rodinný typ a jistě toužíte být v tyto sváteční dny obklopena těmi nejbližšími. Vrací se váš syn na Vánoce stále k mamince?

Snad všechny Vánoce jsem v životě prožila s rodiči a posledních 23 let se svým synem. A bez něj si to zatím představit nechci. Ale čím člověk víc ví, tím se mu i hodnoty a pravidla mění. Prožila jsem tedy i Vánoce, kdy jsme ke štědrovečernímu stolu pozvali souseda, protože zůstal úplně sám. Věci se mění a člověk se nesmí bát změnám přizpůsobovat.

Jste velkou ctitelkou tradic. Jaké dodržujete o Vánocích?

Pokaždé se těším na zdobení štědrovečerního stolu a vlastně celého domu, který už několik let svítí do celého údolí. Miluji Vánoce a umím si je užít, i když mám na ně doma jen dva dny. Díky vánočním koncertům je ale slavím vlastně celý měsíc.

Letošní svátky budou možná o něco smutnější i kvůli nedávné smrti vašeho velkého přítele Karla Gotta…

Popelka, Kája, to jsou veličiny nesmrtelné, a to nejen o Vánocích. Myslím, že smutek nyní cítí každá rodina v naší zemi, ale smutní být nesmíme, to by se na nás Kája zlobil.

Ví se o vás, že jste manuálně velmi zručná a neustále něco vyrábíte. Nějak nechápu, kde na to berete čas. Nebo je to relax?

Víte, kolik času já strávím v autě nebo v šatně? Kolik času já jen tak někde čekám, než se dostanu na jeviště? Toho času mi bylo vždy moc líto, a tak ho teď na sto procent využívám. Klidně doma zapomenu mobil, ale korálky, kleště a nerezová očka nikdy. Vyrábím andílky, náramky a růžence a pak je na na svém charitativním e-shopu prodávám. Za to pak kupuji invalidní vozíky. Takže pro mě je to relax, lidé mají kromě mého šperku i kousek mého času a ještě to pomáhá potřebným… Baví mě to takhle.

Jste ve skvělé formě, jak to děláte?

Někdy dodržuji řád tak, že mě to až samotnou překvapí, a někdy ho v zápalu boje s diářem ztratím, což mě vždy vytočí. Nicméně se každé ráno znovu a znovu pokouším o ideální stravu, pohyb a řád a nikdy to se sebou nevzdám!

Dokážete odolat sladkému během Vánoc?

Kokoskám nikdy. Na pečení ale nemám čas vůbec. Mám denně jeden, dva vánoční koncerty a k tomu ve volných chvílích dělám vánoční andílky. Mám ale kamarádky, které mě v tom nikdy nenechají, a tak se u nás doma vždy potkají různé druhy cukroví i vánoček v množství, že se to nedá ani sníst. Chvála bohu mám doma včetně tatínka tři muže, z toho jednoho obra, a ti se s tím vždy nějak poperou.

Co vás čeká pracovního během Vánoc a po Novém roce?

Nejvíc se asi těším na 10. prosince, kdy chystám v pražské O2 Aréně svůj zatím největší vánoční koncert. Bude to nádherné po hudební i vizuální stránce, kdy použijeme i 3D techniku, a tak si díky hologramu zazpívám i sama se sebou. Letos budu navíc se svými fanoušky i mezi svátky a o silvestru a chystám pro ně i turné k nové desce Ta o mně, která mi právě vyšla.

Také jste mě překvapila, že jste se vrhla do podnikání s kávou, co vás k tomu vedlo?

Celou kariéru mě někdo zval na kávu a já ne vždy mohla pozvání přijmout. Teď to sobě i ostatním vynahrazuji tím, že zvu na kávu já. Spojila jsem se s malou rodinnou pražírnou a lidmi, kteří kávě opravdu rozumí, a teď je jen na zákaznících, zda si čtyři druhy mé kávy LB Coffee oblíbí. Vlastně mně samotné vrtá hlavou, proč jsem něco podobného nevymyslela už dávno. Vždyť ke mně káva patří.

Jak moc?

Káva je ve správném množství zdravá a pro mě je to i dobrý parťák. Umím s ní relaxovat, umí mě probudit, když je třeba a umím si ji opravdu užít. Dobrá káva, voda a kousek čokolády, to je pro mě opravdový rituál.

Kde ji můžeme koupit?

Mám připravený internetový obchod a krásné stránky LBcoffee.cz. Kromě toho budu vedle charitativního stánku vozit na některé koncerty i stánek s ochutnávkou mé kávy a s možností si ji objednat nebo koupit. Z každého prodaného balíčku pak část poputuje opět na mé charitativní projekty.

Nedá mi to, abych se vás nakonec nezeptala na něco hodně osobního. Nepokusíte přece jen rčení „do třetice všeho dobrého i zlého“ a nestanete se paní Filipi? Vážně svítíte štěstím.

Myslím, že se dá svítit jako lampička i bez svatby. Ale nikdy neříkám nikdy.