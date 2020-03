Spojoval nás stejný vztek i frustrace, říká bojovnice za práva postižených

12:00 , aktualizováno 12:00

Mohla celý život vyšívat v chráněné dílně, ale Judith Heumannové, která v dětství onemocněla obrnou, to nestačilo. Postavila se do čela hnutí, jež se na měsíc nastěhovalo do kanceláří amerického ministra zdravotnictví, aby dokázalo, že i vozíčkáři jsou lidé. A ani v 72 letech to nevzdává.