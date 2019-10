Mám tu i muže, ale holky jsou lepší, říká digitální žena Dita Přikrylová

9:00 , aktualizováno 9:00

Bylo jí jen čtyřiadvacet let, když skončila s prací datové analytičky a vrhla se po hlavě do byznysu. Pod značkou Czechitas začala vzdělávat ženy v informačních technologiích s jasným cílem: zbořit stereotyp, že IT svět je jen pro muže. Po pěti letech se dá říct, že jí to vyšlo.