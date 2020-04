Ironie je forma ochrany před světem, říká stand-up komička Adéla Elbel

Dostala jste se někdy do situace, kdy vám došel humor?

Tak do té jsme se asi teď dostali všichni. Kdysi jsme se ve fyzice učili o motýlím efektu. Že třeba jen pouhé letmé mávnutí křídly motýla na Havaji může znamenat příští měsíc hurikán na Floridě. A tady někdo sní netopýra v Číně a za pár měsíců se nám po celém světě hroutí ekonomiky, manželství a platíme za to životy křehčích jedinců. Je to šílený stav bezmoci, kdy sedíte doma v karanténě a chvíli jen koukáte s otevřenou pusou, co se to kolem děje. To ale netrvá dlouho, protože víte, že zoufalství a nečinnost ještě nikdy nikomu nepomohly, a tak začnete hledat možnosti, co dělat, jak pomoci, a také se snažíte se celé té šílené situaci vysmát.