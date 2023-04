Z týdnů módy letos zmizely křivky. Začíná být móda opět jen pro hubené?

Když se to vezme kolem a kolem, působily letošní týdny módy poměrně pokrokově: někteří návrháři se intenzivněji zabývali otázkou udržitelnosti a do módy se, jakkoliv paradoxně to zní, vrátilo nositelné oblečení. Velkým krokem zpátky byla naopak absence tzv. mid size (evropská velikost 36 až 42) a plus size modelek (44 a vyšší).

V minulých letech jsme přitom sledovali trend opačný. Tradiční značky jako Valentino a Fendi začaly svými výrobky cílit i na ženy nekonfekčních velikostí a pár jich dokonce pustily i na mola. Letos však podíl plus size modelek poklesl o 24 procent. Podle průzkumu zpracovaného magazínem Vogue Business bylo 95,6 % modelů předváděných v rámci týdnů módy ve velikostech 30 až 34. Pouhých 3,8 % vynesly mid size ženy, zbytek, ubohých 0,6 %, připadá na plus size. Zanalyzováno bylo celkem 9 137 modelů, které se objevily na 219 různých přehlídkách v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži.

Zatímco u proslulých módních domů se podíl miniaturních modelů blížil 100 %, na diverzitu vsadily hlavně méně známé značky: Christian Siriano, Collina Strada či Esther Manas. Mezi zvučnými jmény vyčníval akorát Coach a Michael Kors. I tak pouhých 17 značek zařadilo alespoň jednu modelku velikosti 44 a vyšší.

Tvrzení, že oblečení vypadá na hubených ženách zkrátka lépe, viditelně nemůže obstát.

V době, kdy se přinejmenším západně orientovaná společnost snaží být co nejvíce inkluzivní, působí absence rozmanitých modelek a modelů přinejmenším staromódně. Aby bylo jasno – nic proti ženám, které jsou přirozeně štíhlé. Kdyby po molech chodily pouze kypré ženy, volaly bychom po zastoupení těch hubených. Předmětem kritiky je zde čistě uniformita postav.

Chybějící rozmanitost bychom mohli rozšířit na všechny lidi, kteří se jakkoli vymykají současnému modelingovému standardu: hendikepované či příslušníky LGBTQIA+ komunity. Světlou výjimkou byla v tomto ohledu pouze londýnská přehlídka Victorie Jenkinsové. Návrhářka, která sama trpí omezenou mobilitou, využila služeb třiceti modelů a modelek s tělesným postižením. Její oblečení je totiž navrženo přímo pro ně.

Jde o víc než estetickou stránku

Luxusní oděvní značky svými přehlídkami na jednu stranu ukazují drtivé většině lidí, že ve světě módy nemají co pohledávat, na stranu druhou z nich těží. Asi těžko veškerý sortiment včetně parfémů, kabelek a jiných doplňků nakupuje pouze štíhlá část lidstva. Naopak celebritám všeho tvaru tyto firmy vyrábějí modely na míru, zvlášť pokud se jedná o prestižní akce typu Met Gala nebo předávání Oscarů.

Pozadí tohoto přístupu je mnohem komplexnější, než obvykle citovaná větička „hubené ženy nejsou tak výrazné a oblečení na nich více vynikne“. Jeden z hlavních důvodů, proč se na přehlídkách objevují téměř výhradně subtilní modelky, je ryze praktický. Oblečení se podle návrhu vyrobí nejdřív jen zkusmo v určité (malé) velikosti. Proto je třeba, aby jej oblékla celá řada modelek pro případ, že by mezi castingem a samotnou přehlídkou některá vypadla. Jinými slovy řečeno, za ženy v celé škále tvarů se hůř hledá náhrada. Nemalou roli hraje i finanční náročnost výroby oděvů větších velikostí.

Někteří zahraniční novináři spekulují i nad dalšími příčinami: třeba návratem módy devadesátých a nultých let, kdy letěl styl heroin chic, reprezentovaný podvyživenými modelkami v čele s Kate Mossovou. Další viní rozmach radikálních prostředků na hubnutí.

A jak bude vypadat vývoj v blízké budoucnosti? Zasáhnout by mohl Council of Fashion Designers of America, orgán sdružující americké módní návrháře, či jeho britská obdoba British Fashion Council. Požadavek, aby se prototyp modelu vyráběl ve více velikostech, by byl jistě na místě. Nedělejme si však žádné iluze o tom, jak silná lobby v tomto byznysu vládne.

Jistou naději poskytují vlivné magazíny, v čele s módní biblí Vogue. Právě ten se proti jednolitosti modelek nejednou vymezil. Jeho britská verze se tak například 16. března, zatímco byly týdny módy v plném proudu, vytasila s trojicí „modelek budoucnosti“: Palomou Elsesser, Precious Lee a Jill Kortleve. Všechny tři se mohou pochlubit kyprými tvary. Jestli budoucnost bude opravdu patřit jim, je nejisté. My osobně bychom se však přimlouvaly za to, aby patřila všem.