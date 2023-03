„Zázračné“ injekce proti obezitě budí nadšení i skepsi. Diabetikům ale berou lék

Wegovy či Ozempic injekce původně vznikly jako přípravky k léčbě cukrovky 2. typu, konkrétně k udržování hladiny cukru v krvi. „Poté se však zjistilo, že když zvednete dávku, fungují na hubnutí,“ uvedla diabetoložka Barbora Doležalová.

Dávka, kterou si člověk musí vzít za účelem úbytku váhy, je asi 2,5krát vyšší než ta, která se bere na cukrovku. „Člověk si musí několikrát stupňovitě zvedat dávku,“ vysvětluje diabetoložka a dodává, že efekt přípravku je ovšem velký. Lidé pod vlivem Wegovy podle studií ztratili v průměru o 12,4 procenta tělesné váhy více než lidé, kteří dostali placebo.

Vidina snadnějšího zhubnutí zvedla především ve Spojených státech a arabských zemích obrovskou vlnu zájmu. Podle společnosti Novo Nordisk, která přípravky vyrábí, od loňského uvedení na trh v USA vzrostl prodej o téměř 300 procent.

Lék nyní chybí cukrovkářům

Přípravku k oblíbenosti pomohly i celebrity. Podnikatel Elon Musk otevřeně přiznal, že za jeho úbytkem váhy stojí přerušované půsty a Wegovy. V mnoha světových médiích se spekulovalo o tom, že injekce na cukrovku stojí za rychlým hubnutím sester Kardashianových, ony samy to však popírají.

Obrovská poptávka ve světě má ale i stinnou stránku, zapříčinila nedostatek přípravků pro lidi s cukrovkou, dokonce i těm v České republice. Na stejné lince se totiž vyrábí jak silná varianta, která se prodá na léčbu obezity, tak slabší, kterou výrobce prodá na léčbu cukrovky. „Poptávka po variantách na obezitu je taková, že to způsobilo velký nedostatek těchto léků,“ uvedla diabetoložka. Spíše než účinná látka však chybí aplikátory, tedy předplněná injekční pera.

Injekce Wegovy nedávno chválil Britský vládní zdravotní ústav NICE. Injekce jsou podle úřadu „bezpečné, účinné a cenově dostupné“. K dostání budou na předpis dospělým s alespoň jedním zdravotním problémem spojeným s obezitou a hodnotou takzvaného indexu tělesné hmotnosti (BMI) nad 35.

Lék však nemá fungovat sám o sobě, ale jako doplněk ke cvičení a dietě, a to po dobu maximálně dvou let.

A to i přes to, že podle další ze studií lidé, kteří Wegovy přestali užívat, do jednoho roku nabrali téměř všechnu váhu zpět. Lékaři zároveň upozorňují na nežádoucí účinky, jako je bolest hlavy, zvracení, průjem, bolest břicha nebo únava.

V Evropské unii je léčivý přípravek Wegovy registrován od 7. 1. 2022 takzvanou centralizovanou procedurou, která je platná ve všech zemích EU tedy včetně Česka. „V České republice ale zatím není přípravek uváděný na trh,“ uvedla mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Prodává se zde slabší varianta Ozempic, která obsahuje stejnou účinnou látku semaglutid, avšak v menších dávkách s registrací na léčbu cukrovky, nikoli obezity. „To ale neznamená, že by si to lidé na obezitu nemohli vzít,“ dodává diabetoložka.

Kvůli velké poptávce ve světě však nyní v tuzemsku registrují zhruba měsíční výpadek léku Ozempic 1mg. Celý březen chybí také Ozempic 0,5mg.

Česko je v Evropě na špici obezity. Ohrožuje 18,5 procent Čechů, z toho téměř 20 procent mužů a 18 procent žen. Mírnou nadváhou trpí téměř polovina mužů a 33 procent žen. Průměrná hodnota BMI (indexu tělesné hmotnosti) obyvatel České republiky dosáhla 25,2, což je těsně nad horní hranicí normální zdravé váhy.

V evropském měřítku jsou muži v nadváze třetí, ženy jedenácté. Problémy s nadváhou a obezitou se však ve většině členských států Evropské unie rychle zvyšují.