Žena ukazuje obezitu bez filtru. Jsi nenažrané líné prase, píší jí

Jarmila Ďuříčková se potýká s komentáři na svou postavu od dětství. Slýchala je od spolužáků na základní i střední škole, rádoby nevinné poznámky občas utrousili i členové její rodiny. „Byla jsem oplácanější dítě, nebyla jsem obézní, ale v porovnání s ostatními dětmi jsem byla vždycky větší,“ vysvětlila žena, která na svém instagramovém účtu boří mýty o obezitě a snaží se lidi motivovat ke zdravému životnímu stylu a sebepřijetí.

Na sociálních sítích však ukazuje i momenty, kdy se jí nedaří, propadá záchvatům přejídání a přibírá. Lidé ji chválí především tehdy, kdy hubne. Když přibírá, začnou jí nadávat. Na urážky je však zvyklá. Její tělo komentovali několikrát cizí lidé na ulici, dokonce i doktorand na vysoké škole.

„Jsi tlusté, nenažrané prase, jsi nechutná, smrdíš i z fotky, stokilová žena nemůže být krásná,“ cituje Jarmila některé ze zpráv, které jí chodí. Většinu z nich však čte se smíchem. Dospívání, studium i instagramový svět ji zocelily natolik, že si internetové urážky už nebere k srdci. „Lidé vypouští jed, a když jdete do hloubky, zjistíte, že mají většinou sami problémy,“ poznamenala.

Vadí jí, když ji lidé vyčítají, že propaguje obezitu. Nesouhlasí s tím, že by ukazování obézního těla někoho dalšího motivovalo k tloustnutí. „Nedokážu si představit, že by někdo viděl fotku obézního těla a řekl si, že to chce taky.“

Za obezitou může stát duševní nemoc

Lidé často vnímají obezitu jako esteticky nepěknou, myslí si, že si za ni člověk může sám svou nenasytností a absencí vůle. „Obézní lidé jsou vnímáni jako lidé, kteří selhávají,“ vysvětluje Jan Kulhánek z centra Psychoterapie Anděl. Část z nich jsou přitom obézní od útlého dětství, s nemocí bojují, ale nedaří se jim to.

Další skupina lidí trpí poruchou příjmu potravy, emočním přejídáním nebo bulimií. „V tomto případě se jedná o duševní poruchu, takže za to vlastně nemohou. Můžou si akorát za to, že se neléčí,“ vysvětlil psycholog.

Lidé podle Jarmily Ďuříčkové často využívají argument, že obezita není zdravá, k bodyshamingu (zesměšňování někoho na základě jeho fyzického vzhledu, pozn. red.), čímž urážky legitimizují. „Lidé zkrátka mají pocit, že vám mohou nadávat a ospravedlnit to tím, že obezita je nezdravá,“ postěžovala si Ďuříčková. Lidé podle ní kouří, pijí alkohol, mají hodně stresu a obecně škodí svému zdraví mnoha způsoby.

Oproti ostatním problémům je však obezita viditelnější, proto ji lidé komentují. „Není ale jediným faktorem, který ovlivňuje naše zdraví. Někdo vám napíše, že jste líné tlusté prase, přitom vykouří krabičku cigaret denně,“ poznamenala Ďuříčková.

Schovávala jsem se před sousedy

Jarmila se dříve za svou obezitu styděla a omlouvala. Když přišla do společnosti, měla potřebu okolí vysvětlit, že se snaží zhubnout, nebo že se o to bude pokoušet. Když přijela z Prahy do svého rodného maloměsta, zůstala doma a nechodila ven. Nechtěla, aby sousedi viděli, že přibrala. Také dlouho odkládala své sny, posouvala vše na dobu, až zhubne.

Dnes k sobě má paradoxně lepší vztah, než když měla o pětadvacet kilo méně. Svými aktivitami se nyní snaží ukazovat, že všechna těla mohou být krásná a že pouze přes sebepřijetí vede cesta ke zdravému životnímu stylu, spokojenosti a případně i hubnutí.

Také psycholog Kulhánek tvrdí, že je zásadní sám k sobě mít pozitivní vztah. Mít se rád, a být k sobě kritický, se totiž nevylučuje. „Mohu se přijímat a zároveň chtít změnit nedostatky. I pro druhého člověka spíš něco uděláme, když ho máme rádi. A u nás samotných to funguje stejně,“ popsal. Nejlepší nastavení podle Kulhánka je, když k sobě člověk má kladný vztah a obezitu může vnímat jako dílčí problém, který chce kvůli zdraví, vztahovým kontaktům a dobrým pocitům ze sebe změnit.

Rozhodně není dobré jít cestou sebenenávisti, protože ta vede opět k extrémům, kterými může být bulimie nebo emoční přejídání. „Důležité je si uvědomit, že mé obézní tělo není všechno, máme také jiné kvality, přednosti a chyby. A pokud mě obezita omezuje, doporučuji vyhledat odbornou pomoc. Měnit vlastní zvyky není jednoduché, úspěšný boj s obezitou stojí hodně energie, často i peněz, a málokdo to zvládne,“ dodal Kulhánek.