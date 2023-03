Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Obézní už je dnes každé šesté dítě v Česku. Pandemie covidu-19 se podepsala na pohybové zdatnosti školáků, říká Tomáš Perič z Fakulty tělesné výchovy a sportu, který analyzoval výsledky výzkumu trvajícího přes deset let na českých základních školách a gymnáziích. Které věkové skupiny byly zasaženy nejvíc? A jaké to může mít dopady do budoucna?