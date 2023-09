Hitem podzimu budou třásně. Vynesou je kovbojky, hipíci i elegantní dámy

Nadcházející podzim vnese do módy pohyb. Mezi horké trendy se totiž zařadilo všechno, co bude ve studeném větru povlávat a poletovat: péřové lemy, volány, šňůrky a především třásně. Už zdaleka nepatří jen k outfitům ve stylu Divokého západu – padnou si do noty s celou řadou stylů.