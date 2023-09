Dvacetileté babičky. Generace Z podlehla novému virálnímu trendu na sítích

Možná si vzpomínáte na scénu z nové řady Sexu ve městě: Sarah Jessica Parkerová telefonuje na ulici a na sobě má přitom šaty z růžového ginghamu, modrou mikinu, fialové rukavice a na hlavě šátek.

„Co se stalo s někdejší módní ikonou? Vypadá spíš jako babička,“ divili se po zhlédnutí dílu fanoušci seriálu a nejen oni. Ve skutečnosti je však popisovaný outfit podle současných měřítek dokonale módní. Odpovídá totiž virálnímu trendu grandmacore.

Jsem babičkou, i když ne doslova

Na TikToku mají videa s označením grandmacore 12,5 miliardy zhlédnutí, a jedná se tak o jeden z nejžhavějších hitů na sítích poslední doby. Pod tímto jen těžko uvěřitelným číslem se ukrývá nejen módní inspirace, ale také rady ohledně bytového designu a životního stylu.

A co nám tedy videa s popisky jako „Je nám dvacet a jsme babičky“ nebo „Právě jsem se stala babičkou (ne doslova)“ předkládají? Třeba to, že psaní dopisů je in, stejně jako pěstování rajčat, pečení, popíjení bylinkového čaje nebo vylepšování pokoje starým porcelánem.

Pokud se zaměříme pouze na módu, fanoušci trendu propagují maxi sukně, pohodlné boty na nízkém nebo žádném podpatku, vestičky z různých materiálů, límečky, fiží, háčkované věci a především pleteninu ve všech jejích podobách. Ze vzorů pak především drobná kvítka, dále volné střihy a hebké materiály z přírodních zdrojů.

Žádný outfit ve stylu babičky se podle nich neobejde bez perlového náhrdelníku, zdobené šňůrky na brýle, brože nebo vintage prstenu. Ideálně i s letitou patinou.

Všechny tyto kousky mají jedno společné: jsou pohodlné, ať už v nich vyrazíte ven nebo zůstanete sedět doma v křesle. Obklopuje je navíc aura útulného, vřelého domova, takového, na jaký jsme byli zvyklí v dětství na prázdninách u prarodičů.

Outfity ve stylu babiček tak zásadně vzbuzují notnou dávku nostalgie. Jejich nositelům je jedno, co si o nich okolí myslí. Pohodlí a vyjádření vlastní kreativity je pro ně přednější.

Populární je i mezi celebritami

Trend můžeme pokládat za jeden z mnoha projevů debaty o udržitelnosti v módě, jeho příznivci totiž po neokoukaných kouscích pátrají v secondhandech nebo skříních svých babiček. Cení si jejich příběhu a z vět typu „V těchto šatech jsem poznala vašeho dědečka,“ mají obzvláštní radost.

Důraz je však kladen i na rukodělné výrobky. Pod heslem grandmacore tak najdete i spoustu návodů typu „jak uplést šálu“ či „jak ušít kolovou sukni“, hned vedle tutoriálů na pěstování rajčat a receptů na tvarohovou bábovku.

Trendu ovšem nepodlehly jen masy mladých uživatelů sociálních sítí. Příznivce si našel i mezi celebritami. Svým babičkovským stylem plní stránky módních magazínů zpěvák Harry Styles, který bez okolků kombinuje zvonáče, pletené vestičky, košile se zdobnými límečky, kšandy a perlové náhrdelníky. Přesto zůstává univerzálním lamačem srdcí dívek z celého světa.

Šanci daly stylu také herečky Ana de Armasová či Bonnie Wrightová, kterou známe jako Ginny z filmů o Harry Potterovi. Ikonou mezi mladými babičkami je pak Rumer Willisová, dcera Bruce Willise a Demi Moore.