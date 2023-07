Je usedlý a mladí z něj šílí. Trend cottagecore vzývá půvabnou iluzi venkova

Zahradou plnou rozkvetlých růží se prochází mladá žena. Obličej jí zčásti zakrývá slamák s širokou krempou, na sobě má bavlněné šaty se vzorem drobných kvítků, v ruce třímá košík s čerstvě nasbíranými bylinkami. Mohla by být hrdinkou románu od Jane Austenové, nebo taky současnou teenagerkou, která propadla trendu cottagecore.

Usedlé střihy a vlastní chleba

Módu ve stylu romantického venkova zcela jistě uvidíme i toto léto. Ze sociálních sítí Instagram a TikTok, kde před pár lety nabyla na popularitě, se totiž rozšířila i mezi širokou veřejnost. Ženy hned několika generací se zamilovaly do image něžné hrdinky z pohádek a nehodlají ji jen tak nechat zmizet v propadlišti módních dějin.

Velkou obdivovatelkou romantického venkova byla královna Marie Antoinetta. Poblíž paláce ve Versailles si dokonce nechala postavit vlastní vesničku. Tisíce let romantického venkova Idealizace venkova není nic nového pod sluncem. Fascinováni rurálním životem byli už staří Řekové a Římané. Dokladem nám může být celá řada děl, kde vystupují pastýři a rolníci. Nejznámější jsou Vergiliovy Bucolica a Georgica.

K životu se myšlenka opět probudila během renesance. Inspirovala mj. italského básníka Petrarcu či dramatika Williama Shakespeara. Venkovské motivy mají jeho hry Jak se vám líbí a Zimní pohádka.

Do romantického venkova se zamilovala i francouzská královna Marie Antoinetta. V zahradách paláce ve Versailles si nechala postavit „umělou“ vesničku, kde se proháněla ve stylizovaném kostýmu děvečky.

Na poli módy není cottagecore žádným nováčkem. Novodobá obliba rurálních motivů se datuje už do počátku minulé dekády a samotný název vznikl v roce 2018. Za současnou vlnou údajně stojí výlety do přírody a na venkov, které jsme podnikali během dvou covidových let, ale třeba také dobové seriálové trháky od Netflixu v čele s Bridgertonovými.

bridgertonnetflix 4 Bridgertons eagerly waiting this season's arrival in 4 days. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Balonové rukávky, zemité tóny, přírodní materiály, pletenina, volánky, květinové vzory a tak trochu usedlé střihy, to je gró trendu cottagecore. Často obsahuje i špetku viktoriánské módy, a proto se můžeme setkat třeba s korzety nebo vysokými šněrovacími botami. Ale především šaty. Šaty, šaty, šaty. Bez těch se v rámci trendu zkrátka neobejdete.

S počínajícím létem je cottagecore opět na vzestupu. Nejenže kvetou růže, které poskytují moderním „venkovankám“ ideální pozadí pro jejich fotky na Instagram, lehké přírodní materiály, kolem kterých se trend točí, jsou pro horké dny jako stvořené.

Avšak spíš než pouhým módním trendem je cottagecore stylem života, někdy bývá dokonce popisován jako subkultura generace Z a mileniálů. Jeho vyznavačky (a vyznavači) ustupují od konzumu moderního světa, dbají na udržitelnost a někteří se našli i v domácích pracích: pečou svůj vlastní chleba, obdělávají zahrádku, vyšívají a pletou nebo se dávají na chov slepic. Své výrobky pak často sami nosí. A když nemají zahrádku, chodí alespoň na pikniky do přírody.

Mnozí si v něm zařídili dokonce celou domácnost. Tady byl údajně katalyzátorem rozmach práce z domova, který nás donutil si náležitě zútulnit svá hnízdečka. Interiéry si tak mladí lidé vylepšují porcelánem, starožitnými hodinami, čalouněnými křesly a truhlíky s levandulí. Obyvatelé bytů přitom tajně touží po krbu.

Když se nad celou věcí zamyslíte, ani není divu, že se do cottagecore zamilovalo tolik lidí. Přeci jen existuje málo útulnějších míst, než je roztomilá chaloupka na anglickém venkově.