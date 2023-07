Máte široké boky? Tak je ukažte. Módní trendy se letos inspirují rokokem

Pamatujete ještě na články typu „Pět rad, jak zamaskovat široké boky?“ Tak ty jsou letos oficiálně out. A nejen proto, že každá jsme krásná, ať už jsou naše křivky jakékoli. Móda letos fandí ženským tvarům, které navíc účinně nadsazuje.

Na rozdíl od módních trendů minulosti však už nyní nepotřebujeme krinolíny, konstrukce z velrybích kostí nebo dřeva či naducané vycpávky. Návrháři jako Giambattista Valli nebo Zuhair Murad si pomáhají pohodlnějšími volány a vrstvami tuhých látek.

I když výjimky se najdou. Třeba Jonathan Anderson, tvořící pro španělskou luxusní značku Loewe, Maria Grazia Chiurri, hvězdná návrhářka ve službách módního domu Dior, či Sarah Burtonová, která převzala otěže značky Alexander McQueen, dodali některým svým výtvorům na dramatičnosti siluetami vskutku rokokovými – rozšířenými po stranách a plochými vepředu a vzadu.

Jistě by jimi nepohrdla ani proslulá parádnice své doby Marie Antoinetta. Co by se jí nejspíš příliš nelíbilo, jsou crop topy, kterými se všichni tvůrci rozhodli vyvážit objemné sukně.

Právě tragická postava francouzské panovnice, popravené během Velké francouzské revoluce v roce 1793, posloužila některým autorům jako inspirace. Jeremy Scott, tvůrce rokokem ovlivněné kolekce Moschino, se nechal slyšet: „Ať jedí Moschino!“ Parafrázoval přitom slavnou větu, „Ať jedí koláče“, často připisovanou královně.

Trend širokých boků se doplňuje s jiným momentálně velmi módním prvkem: zdůrazněným pasem.

In jsou opět střihy padesátých let, vysoko posazené, bohaté sukně, tedy ozvěna Diorova slavného konceptu New Look z konce 40. let minulého století. Stejně jako tehdy, i letos hraje precizní zpracování prim. Rokoková silueta je na ušití náročná, nadto si musí zachovat svůj tvar.

Originální robe à la française z 60. nebo 70. let 18. století. Bizár jménem rokoková móda Rokoko je v dějinách módy nejspíš tou nejextravagantnější epochou. Zrodilo se z honosného, ale přeci jen o něco umírněnějšího baroka zhruba v první polovině 18. století. Dominovaly mu pastelové barvy, záplavy volánů, mašlí, krajek, kanýrů a jiných drobných detailů, dále květinové vzory, bohatá výšivka a v ženské módě především nepraktické, téměř až monstrózní střihy. Typický oděv té doby se označoval jako robe à la française (francouzské šaty). Jak název napovídá, jeho kolébkou byla Francie, nosil se však prakticky všude v Evropě včetně Ruska. Zprvu měla krinolína kulatý tvar, postupem času se však zploštila vepředu a vzadu na protáhlou elipsu. Francouzské šaty doplňovala napudrovaná paruka a střevíčky na podpatku z hedvábí, brokátu nebo sametu. Oblíbené byly také mušky, malé „náplasti“ z papíru či hedvábí, které se lepily na tvář na jizvičky, pupínky či znaménka. Byly považovány za velmi elegantní, možná až koketní záležitost. Zatímco současná kinematografie jim vtiskla nudnou kulatou podobu, ve skutečnosti mívaly tvar srdíček, hvězd, ale i zvířátek nebo karetních symbolů.

Není ovšem třeba kuchat velrybu, abyste se mohla obléknout v duchu trendu širokých boků. Bohatě postačí jakýkoliv kousek, který je opticky zvětší. Třeba blůza s peplem, šaty s volánkovou sukní, vypasované sako či lehká bunda s výraznými kapsami. Právě ty jsou dalším žhavým trendem roku 2023 a zabijete tak rovnou dvě mouchy jednou ranou.

Aby byl výsledek harmonický, snažte se docílit užšího pasu, ať už pomocí vypasovaného střihu nebo pásku. Platí přitom jednoduchá rovnice: čím větší objem břicha, tím tenčí by měl pásek být.