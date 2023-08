Tylové sukně, návleky i body. Trend ve stylu baletek je pohodlný a sexy

Především milovníci komfortu by měli jásat, balletcore je totiž stylovým kompromisem mezi formální módou, jakou oblékáme do školy a do práce, a sportovním oblečením, které jsme si zvykli nosit ve volném čase.

Sukni můžete nechat doma

K dosáhnutí vzhledu ve stylu balletcore vlastně stačí úplné minimum – kousky, které nejspíš už dávno máte ve skříni: pohodlné balerínky, upnutý strečový top, vzorované punčochy či kolová sukně.

Dalším základním kamenem jsou pak návleky na nohy, které oceníte obzvlášť v nadcházejících chladných dnech. Podobně užitečné bude i body, a to ať už v podobě klasického trička nebo roláku. Lichotí všem druhům postav, a dokonce i při ranním běhu na autobus zůstane bezpečně na svém místě.

Zavinovací svetříky, legíny a podkolenky pak budou pouhou třešničkou na dortu. Nemusíte kombinovat všechny tyto kousky v jednom modelu, pouhý jeden či dva z nich zaručeně vzbudí kýžené zdání tanečnice.

Z materiálů se největší oblibě těší strečové látky jako lycra, na paty jí šlape satén, tyl a pletenina. To všechno v ultra feminním hávu a jemných, pudrových barvách s kapkou černé.

Inspirace módou 80. let je zde očividná. Zvlášť když se balletcore spojí s trendem přiznaného spodního prádla. Pokud vám zvědavé pohledy okolí lichotí, oblečte body na punčochy a nikoliv naopak, jak je běžné. Sukni pak nechejte doma.

Záležitost (nejen) pro generaci Z

Podle stylistů hraje prim zejména pohodlí. Účelem celého trendu je totiž pohybovat se při denních pochůzkách volně a ladně jako tanečnice. Vyzkoušejte třeba „baletní“ obdobu klasického outfitu: k džínám oblečte body a doplňte jej oversize sakem a saténem potaženými balerínkami.

Jako další možnost se nabízí dlouhý volný svetr, legíny, návleky a opět nezbytné baleríny. Tylovou „tutu“ sukni pak můžete stylově vyvážit třeba oblekovou vestičkou v pánském stylu nebo krátkým koženým křivákem.

Přiučit se můžete u celebrit, které se do trendu zamilovaly: modelky Belly Hadidové, zpěvačky Ariany Grande či herečky Sydney Sweeney. Jak mohou styl baletek pojmout prostorově výraznější ženy, často a ráda předvádí hvězda seriálu Bridgertonovi Nicola Coughlanová.

Plná variací na trend balletcore byla v nedávné době i přehlídková mola. Řada návrhářů se totiž zcela zjevně inspirovala virálními videi na TikToku a Instagramu a zahrnula taneční prvky do svých vlastních kolekcí. Patří k nim Simone Rocha, Molly Goddard či Miuccia Prada pod vlaječkou své značky MiuMiu.

Zvlášť v případě poslední jmenované se jednalo o chytrý tah. Nejvíc si totiž trend balletcore oblíbila generace Z, tedy mladí lidé do 27 let, a právě na ně se značka zaměřuje. Není divu, že její civilní verze baletních špiček nabyla ikonický status takřka přes noc.

Balletcore se však dotkl nejen ležérní, ale i společenské módy: vynesl na špici trendů načechrané tylové sukně a šaty. Možná jste postřehli, že stále více celebrit se v poslední době promenáduje po červeném koberci v klasických princeznovských kreacích, kterými by nepohrdla průměrná školačka pro závěrečnou v tanečních. Tuto plesovou sezonu tak můžete bez ostychu vytáhnout ze skříně své starší modely, které byly v módě před deseti a více lety.