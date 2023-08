Oblečte se do lásky. Módním hitem roku je srdcový motiv

Objevuje se ve formě potisků, ale také výšivek, nášivek, průstřihů, výstřihů a některé kousky, jež jsme v minulých měsících viděli na mole či červeném koberci, jsou dokonce celé ve tvaru srdce. Do svých nových kolekcí srdce zakomponovaly značky Moschino, Victoria Beckham, Vivienne Westwood, Acne Studios, Simone Rocha či Vivetta.

Módní domy Chanel, Céline a Yves Saint Laurent zase vydaly šperky s motivem srdce. Fušují tak do řemesla klenotnictví Tiffany, jehož přívěsek s nápisem Prosím, vraťte Tiffanymu (Please Return to Tiffany) je snad nejznámějším doplňkem ve tvaru srdce. V devadesátých a nultých letech na něj nedala dopustit Paris Hiltonová a v rámci velkého návratu módy z této doby i on zažívá nevídaný boom.

Srdce ano, ale sofistikovaně

Trend rozhodně není o vizáži plyšáka, který plní regály obchodů před Valentýnem. Pojmout ho lze i decentně. Minimalistický outfit doplňte slunečními brýlemi ve tvaru srdce či se poohlédněte po rozverném svetru s drobnou srdíčkovou výšivkou, který vám z věku ubere dobrou dekádu.

Překvapivě univerzálním doplňkem bude kabelka ve tvaru srdce. A nemusí to být ani ikonická taška od Vivienne Westwoodové, která už dlouhá léta patří mezi nejoblíbenější kousky v nabídce její značky. Srdcové kabelky má v nabídce většina prodejen s obuví a doplňky.

Pokud by se vám i to zdálo příliš, můžete se inspirovat módním domem Moschino, který velkou část modelů na podzim a zimu tohoto roku vylepšil srdíčkovými knoflíky.

Proč nevyměnit staré, okoukané knoflíky na kabátu za stylová srdíčka? Taková úprava zabere pár minut, a přitom kousku dodá zcela nový náboj. Upcyklovat můžete i obnošené tričko. Srdcovou nášivku zvládne vyrobit i člověk šitím jen letmo políbený.

Další, byť opět odvážnější možností, je make-up: ozdobte vnější koutek oka malým srdíčkem a pokud máte dojem, že se na něco takového vaše ruka příliš třese, kupte si v drogerii nalepovací aplikaci z drobných kamínků. Alternativou je pak vylepšit motivem nehty.

Nemusíte se soustředit jen na obligátní červenou a růžovou. Srdce je univerzálním symbolem lásky, ať už je v jakékoliv barvě. Neotřele a elegantně zároveň budete vyznívat třeba v černé. V kombinaci s perlami pak budete působit jako dáma, která právě nakoupila u Coco Chanel.