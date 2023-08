Žabky k šatům, lodičky k teplákům. Svět módy ovládl trend nehodící se obuvi

Kořeny její prapodivné volby údajně tkvěly v osm let starém incidentu, při kterém nebyla na promítání v Cannes vpuštěna skupina žen, protože měly boty bez podpatku. Celebrity na ně nezapomínají a každý rok se aspoň jedna teatrálně zuje nebo přijde bosá. Žabky však byly k vidění vůbec poprvé.

Jennifer Lawrence oblékla v Cannes róbu jako z pohádky. Pod ní skrývala obyčejné černé žabky.

Kontrast je to, oč tu běží

Ať už se jednalo o protest, či nikoliv, Lawrence je jen další v řadě lidí známých i neznámých, kteří si odzkoušeli trend nehodících se bot. Jeho pionýrkou je stylistka Allison Bornsteinová, která se s ním prosadila na sociálních sítích. „Došla jsem k názoru, že to, co dělá outfit skutečně zajímavým, je doplněk, který se do něj tak úplně nehodí,“ prozradila magazínu Vogue.

Pod slovy „co dělá outfit skutečně zajímavým“ si představme spíše slova „co vás zaručeně zviditelní“. Tohoto faktu už využilo mnoho hvězd i hvězdiček. Jmenujme jen pár: Kendall Jennerová, Katie Holmesová, Elle Fanningová, Julianne Moore, a především Mary Kare a Ashley Olsenovy. Slavná dvojčata v roce 2006 založila luxusní módní značku The Row, která na nehodících se botách staví své jméno už nějakou dobu.

Avšak nemusí jít zrovna o žabky a večerní šaty, trend má i řadu nositelnějších podob. Ať už jsou to letní šaty a korkové bačkory, o kterých jsme psali zde, slavnostní róba a balerínky či midi sukně s volánky a mohutnými traktory, případně v zimě se sněhulemi. Všechny zmíněné kousky navzájem vyvažují ležérní a společenský ráz celého outfitu.

Trend však funguje i naopak: botami můžete povýšit ležérní kousek. Třeba mikinu s kapucí či dokonce tepláky elegantními lodičkami nebo páskovými sandálky na podpatku.

Další možností je nahodit zdánlivě se bijící vzory: puntíky a tygří pruhy, květiny a proužky… A pokud chcete model pozvednout na novou úroveň, oblečte k nehodící se obuvi ještě ponožky.

Takovou kreaci může obléct jen blázen, říkáte si možná. Pak vězte, že aniž byste to věděli, možná jste jím i vy. Co jiného je slavná kombinace něžných šatů a tenisek, kterou razil už zesnulý návrhář Karl Lagerfeld? I v ní jde především o nečekaný kontrast.

Podle Bornsteinové má vlna nehodící se obuvi jednu nespornou výhodu: nevyžaduje nákup nových kousků. Jednoduše totiž využívá novým způsobem to, co už dávno máte v šatníku či botníku.

Navíc díky ní už nebudete muset bezradně stát před botníkem s myšlenkou „k těmto šatům si nemám co obout“. Popadněte zkrátka to, co vám přijde pod ruku. Trend nehodících se bot je především o svobodě a kreativitě.