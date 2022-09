Filipínce je sto pět let, stále tetuje a je místní hvězdou

Má radost, že klientů neubývá a doufá, že bude moct ještě několik let tetovat geometrické vzory. „Snad budou dál lidé po mé práci toužit. Finančně nám to pomáhá. Dřív si muži nechali udělat tetování, když někoho zabili. A za mého mládí to u žen byl symbol krásy. Dnes už je to jinak. Lidem se to zkrátka jen líbí. Každé tetování má ale i tak pro většinu hlubší význam,“ sdělila žena pro server Dailystar.

Na tetování nepoužívá klasické potřeby, které jsou dnes k mání. Postačí jí trn ze stromu pomela, bambusová tyčka dlouhá jednu stopu, uhlí seškrábané z hrnce a voda. Tetování je prý bolestivější než to dnešní prováděné strojkem.

Tradiční tetování prováděli i další lidé z vesnice. Už jsou ale po smrti a Wang nyní trénuje další. „Nejsem jediná. Učím to i další mistry. Toto umění nezůstane zapomenuto,“ oznámila plány do budoucna tatérka.

Často dostává otázky na svůj věk a vitalitu. Za vším prý stojí klidná mysl, meditace a strava. „Nejím konzervy, nejím ani potraviny s olejem. Vynechávám veškeré potraviny s konzervanty. Jím pouze biopotraviny, jako je listová zelenina nebo fazole,“ dodala.