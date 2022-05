Muž se narodil bez čelisti, po letech trápení konečně našel lásku

„Když jsem se narodil, pro všechny byl můj zdravotní stav šokem. Nikdo nečekal, že něco takového uvidí. Nebylo pro nikoho lehké se s tím smířit. Měl jsem mít dvojče, ale to nepřežilo. Narodil jsem se v Illinois (City), ale hned po porodu mě převezli do Chicaga, kde jsem musel podstoupit několik operací,“ svěřil se muž pro portál Daily Mail.

Dorozumívá se znakovou řečí, nikdy neochutnal jídlo, nikdy nepromluvil jediné slovo. Přes všechny překážky vystudoval střední školu, začlenil se do pracovního procesu a má kvalitní život. Už si zvykl i na neustálé pokřikování lidí na ulici, kterému se ani nemůže bránit. „S lidmi komunikuji různě. Dnes je to jednodušší v tom, že mohu použít telefon a napsat komukoli, co potřebuji,“ pokračoval.

V životě mu údajně nikdy nic nescházelo. Tajně ovšem doufal, že jednoho dne najde opravdovou lásku. To se mu poštěstilo v roce 2019, kdy se seznámil se svou současnou ženou Vaniou. „Setkali jsme se u mě v práci. Řekla mi, že si o mě myslela různé věci. Například že jsem členem nebezpečného gangu a o čelist jsem přišel při přestřelce,“ zavzpomínal na setkání se ženou.

Mají prý harmonický vztah a skvěle si rozumí. Nyní už má Joseph jen jedno přání. Chtěl by vystupovat jako DJ. „Hudba je pro mě něčím nadpozemským a hlavně díky ní mohu vyjádřit své myšlenky a pocity,“ dodal.