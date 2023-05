Kráska opustila armádu, aby se stala nejpřitažlivější řidičkou kamionu

K povolání řidičky kamionu ji inspiroval partner, který se jako řidič několik let živil. Věděla tedy přesně, do čeho jde. „Neházím rozhodně všechny řidiče do jednoho pytle. Mnoho z nich jsou velmi slušní lidé, kteří se ke mně i ostatním chovají s respektem a úctou. Musíte ale počítat s tím, že narazíte na drsné chlápky,“ uvedla pro Daily Star.

Baddie není příjemné, že si ji řidiči bez dovolení natáčí na telefon a pokřikují na ni, aby se vrátila k plotně a nepletla se do mužských záležitostí. Často také dostává nevhodné návrhy a muži ji zvou na rande. Přesto se vše snaží brát s nadhledem a svůj příběh sdílí, aby podpořila ostatní ženy, které uvažují nad stejným zaměstnáním.

„Vyhovuje mi, že je moje práce relativně volná a nemusím řešit nepříjemného šéfa, který si na mě vylévá vztek. Miluji ten pocit, když se vydám na cestu. Beru to jako jedno velké dobrodružství,“ doplnila. Živí se také jako influencerka, takže se na cesty vydává stále méně často a řízení kamionu má podle svých slov spíš za odměnu.