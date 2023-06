Žena naletěla podvodníkovi, čtyřiadvacet hodin po svatbě ji opustil

Seznámili se v Londýně a před svatbou se přestěhovali do Austrálie, kde se Isabelle narodila a měla tam rodinu. Párkrát její partner mluvil o tom, že by chtěl v zemi zůstat a ona ho ujistila, že po svatbě bude moct v Austrálii být legálně. Měla za to, že je vše v pořádku a mají plnohodnotný vztah. Jak sama uvedla, její muž už ovšem „vysílal“ signály, které tehdy nevnímala a došly jí zpětně.

„Mohla jsem si všimnout, že má něco v úmyslu. Byla jsem zaslepená. Užili jsme si skvělou svatbu, oslavili na večeři jeho potvrzené vízum a pak se po něm slehla zem. Když jsem se vrátila domů z nějakého zařizování, skoro všechny jeho věci byly pryč. Neměla jsem tušení kde je. A nevěděl to ani nikdo z našeho okolí,“ svěřila se pro portál Daily Star.

Svatba byla pohádková, vše bylo tak, jak si vysnila. Vzhledem k tomu, že dala i za pomoci rodiny za celou akci v přepočtu přes půl milionu korun, doufala, že je to její první a poslední svatba.

„Zablokoval mi karty, nemohla jsem se dostat do našich účtů. Prostě mě od všeho odstřihl a zmizel ve chvíli, kdy mohl legálně zůstat v zemi. Opravdu všem radím, aby si prověřili člověka, se kterým sdílí lože. Nikdy nevíte, co se z vašeho partnera může vyklubat. A nepřehlížejte varovné signály, můžete si tím dost ulehčit život,“ doplnila.