Žena nastoupila k armádě a přezdívají jí sexy Barbie „vojanda“

Do armády vstoupila hned po dokončení školy v devatenácti letech. Stala se tak vůbec nejmladší ženou, která v novodobé historii k armádě nastoupila. Později se připojila k námořnictvu a nyní je z ní hrdý mariňák. Cestuje po celém světě a podívala se do zemí, kam by normálně zřejmě nevycestovala.

„Když někomu řeknu, jaké mám povolání, nevěří mi. Nevypadám jako typický voják a námořník. Říkají mi Barbie, protože tak vypadám. O to víc se snažím svou práci odvádět nejlépe, jak umím. Opravdu tvrdě dřu na tom, abych byla dobrá. Svou práci miluji a baví mě. Neměnila bych. Moc lidí mi to ale nevěří a nechápe to,“ sdělila žena pro server Daily Mail.

Brie Burgettovou baví, že když bude tvrdě dřít, čeká ji velmi dobrý kariérní postup. Je hrdá na to, že i přes velkou mužskou konkurenci má stále dobré výsledky. Pracovat v mužském kolektivu jí vyhovuje. Nesetkala se se šikanou ani odmítáním. Přijali ji kupodivu velmi dobře a neshazovali ji. Naopak ji podporují. Je pyšná i na to, že je pro mnohé ženy inspirací a díky ní se spousta z nich rozhodla pro vstup do armády.

„Jsem ráda, že mohu lidem ukázat, jak silné mohou ženy být. Že taková práce není jen mužskou záležitostí. Milé dámy, nikdy se nevzdávejte, neposlouchejte okolí a jděte si za tím, co opravdu chcete a co je vaším přáním. Když budete dělat to, co vás opravdu činí šťastnými, budete se cítit skvěle,“ dodala.