Kvůli ňadrům ženu šikanovali, nechala si je zmenšit o sedm velikostí

„Měla jsem velká prsa, co se pamatuji. A nebyla to žádná výhra. Vždy jsem byla terčem posměchu a styděla jsem se za ně. Od puberty jsem si alespoň myslela, že jednou budu mít dostatek mléka pro své děti. To jsem se ale zmýlila. I přes obří ňadra jsem děti nekojila déle než tři týdny. Moje mléko jim nestačilo,“ uvedla žena pro Dailystar. To pro ni jako pro matku prý bylo velmi stresující.

Za redukci poprsí dala v přepočtu přes tři sta tisíc korun. A udělala by to znovu. Zbavila se své noční můry. „Lidé se mi nedívali do očí, ale každý koukal na můj obří hrudník. Léta mi to bylo nepříjemné. Málokdo si umí představit, jak moc se mi ulevilo,“ pokračovala.

Kroutí hlavou nad každou ženou, která si dobrovolně nechává zvětšit poprsí do obřích rozměrů pomocí silikonových implantátů. Jak uvedla, měla problémy i se sháněním dobře padnoucího oblečení. Hezké topy nikdy neměly v její velikosti.

„Nosila jsem na sobě místo triček skoro stan, protože se do normálního oblečení moje prsa nevešla. Teď si módu i koupi podprsenek neskutečně užívám. Jestli někdo operaci odkládáte a bojíte se, neváhejte. Je to paráda. Prsa mi lékař zmenšil asi o sedm velikostí,“ dodala.