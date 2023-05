Ve čtyřiasedmdesáti se žena díky cvičení cítí lépe než ve dvaceti

Podle této důchodkyně je klíčem k dokonalé postavě jídlo. Nikdy nedržela diety a nerozumí tomu, proč někteří lidé své tělo dietami dobrovolně trápí. „Neumím si představit, že se mučím a odepírám si jídlo. Slyšela jsem o tolika bizarních dietách. Banánová, bramborová. Člověk přece nemůže jíst jen jednu potravinu třeba týden, chudák tělo,“ myslí si.

Podle Normy je dieta mučicím nástrojem. Když jí bylo dvacet let a začala víc přibírat, nad dietou také uvažovala. Když ale viděla své kamarádky držící přísné diety, rozhodla se touto cestou nevydat. Nelíbilo se jí, jak moc je odepírání si jídla ovládalo.

„Mám jedno pravidlo. Nikdy se po pozření jídla necítím provinile. Pokud si to tělo žádalo a měla jsem na to chuť, jednoduše jsem si to dala. A nikdy jsem pak neseděla a nelamentovala nad tím, že jsem slabá a podlehla jsem něčemu nezdravému. Zkrátka si života užívám. A tak by to mělo být,“ uvedla.

Vše ale vyvažuje pravidelným cvičením, které nevynechává žádný den. Když je unavená, jde pouze na dlouhou procházku. Ty miluje i její manžel. Zkrátka se udržují v kondici a neválejí se doma. „Hlavně nesedět na zadku a hýbat se,“ dodala pro server Mirror.