Žena skoncovala s krémy obsahujícími steroidy, změnila se k nepoznání

Ekzém ženu trápil už od dětství. Rodiče s ní kvůli neustálým vyrážkám obráželi lékaře, kteří jí pokaždé předepsali masti obsahující steroidy a kortikoidy. Na čas se pleť zlepšila, ale pak se obtíže vrátily a stále se zhoršovaly.

V dospělosti si Remi přečetla článek, kde několik lidí sdílelo svůj příběh s vysazením předepsaných krémů. Překvapilo ji, že v jejich případě došlo k úplnému uzdravení a pleť se maximálně zlepšila. Předcházely tomu ale měsíce, kdy jim pleť mokvala. Přesto se rozhodla, že stejný postup zkusí také. „Byl to zoufalý pokus, který nemusel vyjít, ale věřila jsem, že to dobře dopadne,“ uvedla.

První měsíce po vysazení krémů s kortikoidy i léky se steroidy byly podle ženy peklem. Na kůži měla boláky, vše ji svědilo a nedokázala se sama na sebe ani podívat do zrcadla. Postupně ale docházelo ke zlepšení. Tělo se podle ní právě skrze kůži zbavovalo nahromaděných toxinů. Ačkoli tato metoda na ni zafungovala, je jí jasné, že to nebude vhodný krok pro každého. „Děkuji za podporu všem svým blízkým. Nebylo pro mě lehké dokončit tuto cestu. Ale stálo to za to,“ dodala v jednom ze svých příspěvků na sociální síti TikTok.