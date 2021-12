Zima je nepřítelem půvabu. Jak se starat o pleť, když udeří mrazy

Každé roční období je pro pokožku těla svým způsobem náročné, protože musí neustále čelit různorodým vnějším vlivům. Jakmile venkovní teplota poklesne k 5 °C, mazové žlázky zpomalí svou činnost a kůže je pak mnohem sušší než v jiném období roku. A to se týká jak pleti obličeje, tak celého těla.

Kromě toho má v chladnějších měsících ženská pokožka až o tři stupně nižší teplotu než ta mužská. Krevní oběh se zpomaluje, buňky trpí nedostatkem kyslíku a kůže ztrácí svoji vláčnost. Následně můžeme začít pozorovat změny, jako je šedý tón pleti, kožní problémy, začervenání, popraskání žilek či pnutí.

„Mráz, studený vítr, neustálé střídání teplot a suchý vzduch v přetopených místnostech naší pleti rozhodně neprospívají. V zimě je pokožka mnohem více náchylná na podráždění a vysušení,“ vysvětluje Zuzana Gavendová, beauty expertka ze společnosti Amway Česká republika a Slovensko.

„Proto je potřeba dodat jí potřebnou vláhu a dostatečný ochranný film. Ideální jsou k tomu vyživující krémy s vysokým podílem hydratační složky. Že vám při používání hydratačních krémů v zimě zamrzne voda v kůži, je opravdu pouhá fáma,“ dodává odbornice.

Také jste se bála, že vám krém v chladných dnech na tváři napáchá více škody než užitku?

Mnoho povyku pro nic

Výše popsaný mýtus, který stále koluje mezi ženami, dokáže svou nepravdou napáchat mnoho škody. „Hydratační krémy jsou však vyráběny technologiemi, které v mrazu pleť nenarušují, a to ani na povrchu, ani v hlubších vrstvách. Naopak neošetřená kůže velmi rychle ztratí svou pružnost a pevnost, poruší se její přirozená rovnováha a rychleji stárne,“ vysvětluje dermatoložka Yvonne Bergerová z BcD Clinic.

Kvalitní hydratační krémy tedy pleti v zimě určitě neškodí, dokonce jsou nezbytností! Pokud jste ještě neobměnila kosmetickou péči, pak je potřeba tak učinit skutečně co nejdříve.

„Zejména pro citlivou pokožku je správná volba krému zásadní! V zimě často dochází k jejímu podráždění, proto doporučuji nejen hydrataci, ale současně výživu a spolehlivou ochranu,“ doporučuje Jarmila Rulcová, vedoucí lékařka Ambulance estetické dermatologie SynCare Brno.

„Je důležité, aby zvolené přípravky byly trochu mastnější a na kůži vytvořily příjemný ochranný film, který neulpívá. Suché pleti nevadí ani hutnější krémy, zatímco mastné pleti postačí lehčí ochrana. Zásadou je nechat pokožku dýchat,“ upozorňuje.

Během podzimního a zimního času nikdy nevycházejte ven bez vrstvy hydratačního krému. Jinak pomalu, ale jistě „zabíjíte“ svou krásu a jdete naproti kožním problémům.

Ochrana po celý rok

Ač je pro podzimní a zimní měsíce typické, že si výrazně méně užíváme viditelných slunečních paprsků, přesto by denní péče měla obsahovat ochranný faktor. Jestli plánujete vyrazit na hory, zde by měl být OF samozřejmě vyšší než ve městě. U produktů noční péče již není UV složka žádoucí.

„Obecně platí, že ani ochranný krém by neměl na kůži vytvářet hutný mastný povlak. Ideální jsou přípravky na bázi olej – voda, které pleť nezatíží a přitom mají schopnost vysoké ochrany a pokožku současně vyživí i hydratují,“ doplňuje dermatoložka Jarmila Rulcová.

Zimní slunce nemusí být okem viditelné, i tak ale pokožce škodí, pokud není správně chráněná.

Zaměřeno na žilky

Začervenání pleti většinou souvisí s emocemi, napětím, stresem či konzumací jídla a alkoholu, kdy se krevní cévy v pleti rychle rozšíří. Objevuje se však i v zimním období při prudkém přechodu ze zimy do tepla a naopak.

Obvykle jen kůže zčervená a po chvíli vybledne, ale u citlivější pleti se často stává, že drobné cévky popraskají, na povrch pleti prosvítají a jsou stále viditelné.

Popraskané žilky jsou velmi často dědičným problémem, takže jediným receptem je prevence, která může stav pleti zlepšit a vznik nevzhledných projevů oddálit.

„Účinným řešením je i používání mastnějších krémů. Pleť dostatečně ochrání, zlepší její izolační vlastnosti, a tak zabrání začervenání a dalšímu praskání žilek. Omega 3 mastné kyseliny mandlového oleje jsou velmi podobné lipidům, jež tvoří přirozenou ochrannou bariéru pleti, a tak mohou tuto ochranu ještě zesilovat,“ radí Yvonne Bergerová.

Výtažky z mandlí jsou pro pokožku těla blahodárným elixírem.

Žádoucí rozmazlování

Když člověk promrzne, není nic lákavějšího než horká koupel. Jenže každodenní koupání může pokožku namáhat a ještě více jí ubližovat. Pokud tedy milujete onu kouzelnou chvilku klidu ve vaně, přidejte do koupele voňavý a pečující olej.

Zatímco budete relaxovat, pokožku pokryje tenká vrstva oleje. Tento film ji chrání před vysušováním. Po koupeli, zvláště tehdy, když máte velmi suchou kůži, dopřejte jí vzpruhu v podobě regeneračního či vyživujícího tělového mléka.

Tip: V případě, že máte suchou pleť, vyměňte stávající sprchové gely a klasická tuhá mýdla za mnohem intenzivnější hydrataci. Sprchové oleje přinášejí úlevu pro namáhanou a zanedbávanou pokožku. K pleti jsou taktéž mnohem šetrnější.

V chladných dnech je horká lázeň k nezaplacení. Ovšem i během koupele myslete na dobro své kůže. Pár kapek oleje dokáže zastavit její vysušování, příjemné aroma z oleje zajistí relaxační prožitek.

Opatrně s peelingem

I když peeling patří k vašim oblíbeným procedurám, v zimě se mu raději vyhněte. Drobná zrnka obsažená ve scrubu totiž zbavují kůži ochranných bariér, tedy ochranné vrstvičky na povrchu a kůže se pak může stát zranitelnější.

Zkuste během koupele kůži jen jemně promasírovat žínkou a častěji než jindy použít výživné krémy, tělová mléka či oleje, které napomáhají zamezit nadměrným ztrátám vody z kůže, regenerují ji a chrání před vlivy zevního prostředí.

Rada: Kosmetické oleje slaví v poslední době velký úspěch. Jenže málokterá žena ví, že olej musí nejprve přijít do kontaktu s vodou, jen tak se látky dostanou do pokožky. V praxi to znamená nejprve pokožku nevlhčit, ideálně blahodárnou květinovou vodou, až poté aplikujeme olej.