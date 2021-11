Pro pleť jen to nejlepší. Objevte sílu přírodních minerálních líčidel

Když se řekne minerální líčidla, většina z nás si představí produkty založené na čistě přírodní bázi. Nehledejte ovšem složení postavené na bylinných extraktech, v každém jednotlivém výrobku označeném jako minerální najdeme jemně pomleté minerály vyskytující se hluboko v půdě. Toto unikátní složení postavené na darech ze samotného srdce přírody dělá tento kosmetický segment naprosto unikátním.

Minerální líčidla se tváři na první pohled obyčejně, ale ukrývají v sobě jen to nejlepší pro pleť.

Bez výjimek

Minerální líčidla se hodí pro všechny ženy, bez ohledu na věk, typ pokožky, kožní neduhy, počet vrásek a barevnost pokožky. Jejich složení pleť nikterak nezatěžuje, naopak na ni působí vysloveně blahodárně.

Pokožku minerální líčidla nejen zkrášlují, ale zároveň vyživují, okysličují a zklidňují. Výhodou je také skutečnost, že neucpávají póry. Budou tak vhodnou volbou i pro ženy s problematickou pletí.



Dámy, které se potýkají s kožními potížemi, totiž mívají obvykle velké trápení najít vhodnou kosmetiku, která by neobsahovala celou tabulku chemických sloučenin, které pokožku dráždí. Minerální líčidla jsou v tomto směru opravdu ideální.

„Minerální make-up doporučuji všem ženám, které o sebe pečují, bez ohledu na věk. Tyto produkty jsou výjimečné svým čistým složením, v tom je to kouzlo. Neobsahují silikony a žádné přidané látky, minerály v nich obsažené navíc o pleť pečují. Teď, v období nošení roušek, je navíc pečující složení minerálních líčidel velké plus,“ potvrzuje ve zkratce benefity minerální kosmetiky vizážistka Karin Krestová pracující s produkty Annabelle Minerals.



Mnoho minerálních make-upů navíc obsahuje také kysličník zinečnatý. Ten funguje jako UV faktor zachycující UVA a UVB záření, což je štít, který pleť potřebuje po celý rok.

Něco navíc

Tím však „chvalozpěv“ na minerální make-up nekončí. Snad každá žena vyzkoušela hned několik krycích výrobků s cílem získat dokonalou pleť, zakrýt drobné neduhy a sjednotit barevný tón. Ovšem s některými make-upy docílíte jen vzhledu figuríny. Tvář vypadá až příliš uměle.

Jiné produkty jsou zase koktejlem sloučenin, kde hrozí nepříjemná alergická reakce. U minerálního make-upu se všemu výše zmíněnému vyhnete. Alergické reakce jsou zde jen velmi ojedinělé.

S lehkou texturou minerální kosmetiky docílíte jednotné barvy s bezchybným leč přirozeným „finišem“. Již slabá vrstva dokáže učiněné zázraky. Nejenže pleť působí zcela přirozeně, což je efekt více než žádoucí, vrásky jsou zamaskovány a tvář dostane díky slídě odrážející světlo také lichotivé rozjasnění a optické vyhlazení vrásek.

Tip: Nenechte se zmást. I když jsou minerální líčidla ryze přírodního charakteru, přesto je musíte z obličeje večer důkladně odstranit. To, že jde o nezávadný a pro pleť blahodárný produkt, ještě neznamená konec s odličováním a čištěním pokožky.

Základem krásné a zdravé pokožky je odličování a čištění. Nikdy nezapomínejte na nutný ranní a večerní pečující rituál!

3, 2, 1, začínáme

Tak, jako u každé jiné dekorativní kosmetiky, i zde je na výběr ze široké škály produktů a odstínů. Na trhu nalezneme populární minerální make-up, korektor, pudr, rozjasňovač, tvářenku i oční stíny.

Produkty jsou nabízeny nejčastěji ve formě sypkého pudru, ale nalezneme i řady lisované, tedy nesypké. S minerální kosmetikou se pracuje obdobně jako s jinými zkrášlujícími produkty.

Pro make-up se hodí štětec kulatý, širší, s kratšími štětinkami a plochým koncem. Na korektor a rozjasňovač vybírejte štětec užší, se kterým bude práce preciznější. Na oční stíny lze zvolit klasiku, štětec určený na oční stíny.

Tip: Než nanesete make-up, posečkejte alespoň pět až deset minut, než se podkladový krém či báze vpije do pokožky. Tím předejdete nepěknému efektu, tzv. mapování.

Aby byl vzhled perfektní a make-up přirozený, pořiďte si kosmetické pomocníky v podobě praktických štětců.

Pozorně čtěte složení

Ač by minerální líčidla měla být ryze přírodní a pro pokožku nezávadná, přesto je možné najít výrobky, které přísná kritéria nesplňují. Některé společnosti do líčidel rafinované „schovávají“ složky, jež mohou pleť zbytečně pozlobit. Jsou to například silikonové vosky a oleje, kukuřičný škrob, sulfur a další aditiva.

Pokud se tedy rozhodnete pořídit si minerální líčidla a ulevit své pleti od chemického koktejlu, vždy důkladně prostudujte složení daného produktu. Kvalitní minerální výrobek na přírodní bázi by neměl obsahovat příliš ingrediencí, má jít o cca čtyři až pět složek. Dohledat, jestli jde o složku závadnou či nikoliv, by tak nemělo zabrat příliš času.