Správná zimní péče o pleť začíná důkladným čištěním

V létě dostala pokožka na sluníčku a v horku zabrat: je suchá, dehydratovaná, se sklonem k začervenání a k nežádoucím pigmentacím. Do toho přichází zima a mrazivé studené počasí. Dejte pleti před dalším náročným obdobím pořádnou kosmetickou injekci.

„Pleť v zimě trpí daleko více. Nejen střídáním vnitřních a venkovních teplot, ale i větším množstvím škodlivých látek v ovzduší. Lidem se suchou, citlivější pletí doporučuji v tomto období používat krémy s hutnější, mastnější texturou, díky níž dojde k uchování většího množství vody v pokožce. Naopak majitelé mastnější pleti mohou sáhnout po krémech hydratačních,“ uvádí hlavní školitelka značky Medik8 pro Českou a Slovenskou republiku Monika Paříková. Současně upozorňuje, že přesvědčení o škodlivosti hydratačních přípravků v zimním období jsou mýty. Právě bez hydratace dochází k šupinatění a rychlejšímu stárnutí pleti.

„Aby se všechny potřebné látky a vitaminy do pokožky dobře vstřebaly, nesmíme hlavně po létě zapomenout na tonizaci a exfoliaci pokožky,“ doplňuje odbornice kosmetické značky Medik8 Markéta Marasová.

Maximum pro vaši pleť

Jak tedy pleť co nejlépe připravit a postarat se, aby zimu ustála ve zdraví a kondici? Nejlepším řešením jsou čisticí přípravky bez chemie, založené převážně na čistých přírodních ingrediencích, bez parabenů a živočišných složek. A existuje pár pravidel, která z těchto přípravků vytáhnou do vaší pleti maximum:

1/ Zvolte správný čisticí přípravek: na trhu jich existuje spousta, každý den nám reklamy nabízejí nové a nové produkty. Neexperimentujte, nenechte se nalákat cenou, zaměřte se na to, co čisticí přípravky na pleť skutečně obsahují. A také na to, zda jsou vhodné pro váš věk a typ pleti. Vyvarujte se přípravků se sulfáty a detergenty. „Velmi často se setkávám s tím, že lidé volí nevhodný čisticí přípravek. Pleť pak může být nadměrně vysušována či se naopak víc mastit,“ upozorňuje Monika Paříková.

Jestliže jste doteď přípravky střídala, nejspíš jste znehodnotila cenné látky, které v nich byly. Najděte si „svou“ značku, která vám bez výhrad vyhovuje, a u té už zůstaňte: pořiďte si celou kosmetickou řadu, kde se jednotlivé přípravky doplňují. Pro normální a suchou pleť volte hydratační přípravky. A pro mastnou a smíšenou pleť vyberte micelární pěnu nebo gel.

2/ Čistěte pleť správně: Gelové, krémové nebo pěnové přípravky vždy používejte na vlhkou pleť, aby nedošlo k jejímu vysušování. Pleťovou vodu oproti tomu aplikujte na suchou pokožku a chvíli ji do ní jemně masírujte. Díky tomu olejové složky lépe rozloží maz v make-upu a pokožce.

3/ Ráno dělá den: Většina žen přistupuje k večernímu čištění pleti a odstraňování make-upu poctivě, ale ráno? Není čas, není potřeba, slyší často odborníci. Není to pravda. Zatímco spíme, pokožka pracuje na vlastní obnově a ráno je třeba z ní odstranit maz i zbytky produktů aplikovaných večer. „Čištění patří jednoznačně k cestám, jak předejít stárnutí pleti. Je důležité si uvědomit, že právě čištění přináší pleti tolik důležitou očistu od nežádoucího mazu, zbytků přípravků či nečistot z prostředí. Pleť může volně dýchat, což působí právě jako důležitá prevence tvorby vrásek,“ říká kosmetička Monika Paříková. Ranním čištěním navíc pleti umožníte lépe vstřebat přípravky, které ji tak přes den lépe vyživí a ochrání.

4/ Nezapomínejte na toner: Ve chvíli, kdy máte první fázi (například pomocí hloubkově čisticího gelu) čištění za sebou, je potřeba make-up a zbytky nečistot setřít. Čističe totiž make-up rozložily, ale ten se sám z pleti nevypaří – k tomu je potřeba toner, který podpoří účinky ostatních přípravků a zbaví pleť zbytků nečistot. Většina žen právě zde dělá chybu a toner vynechávají jako nadbytečnou položku. „Díky němu dochází k vyrovnání pH pleti. Ve chvíli, kdy nevybereme správné čisticí produkty, a nepoužíváme toner, dochází ke snížení účinnosti všech následně aplikovaných sér či krémů bez ohledu na jejich cenu,“ uvádí Monika Paříková.

5/ Voda hydratuje, ale pozor na teplou:

Především ženy se sušší pletí potřebují svou pokožku neustále hydratovat, ale ve chvíli, kdy jste si pleť omyly, se z ní voda začne vypařovat. Využijte tento moment a naneste hydratační přípravek ještě před úplným vysušením. Tak budete pleť hydratovat nejen přípravkem, ale uzavřete v ní i vlhkost z mytí. Platí tu však jeden vykřičník: dejte si pozor na teplou vodu, která rozšiřuje žilky a cévy v pokožce, což vede k nežádoucímu začervenání pleti. Zarudnutí může být ještě větší v případě akné nebo růžovky. Pleti neprospívá ani drhnutí ručníkem čisilné tření vatovým tamponem. Dejte proto přednost jemnému zacházení a vlažné vodě.