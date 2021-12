Padesát není nových třicet, v mnoha ohledech je to ještě lepší

Co je tak skvělé na tom, když je vám padesát? 1. Dopracujete se do bodu, kdy se cítíte sama sebou. Nejvíc za celý dosavadní život. Máte svůj vlastní svět, kam už jen tak někoho nepouštíte. Mnohem méně se hádáte, mnohem více a s větší intenzitou milujete: své děti, muže, mámu… Ano, i mámu, se kterou jste se léta natahovala a která vás namíchla každým telefonátem. Nyní jste vděčná za to, že prostě je. Vděčnost je vůbec jeden z nejsilnějších po citů v tomto věku. A taky radost z toho, že spoustu věcí prostě neřešíte. Skutečně. Jedním z nejlahodnějších pocitů v životě je, že se o leccos nestaráte. Nemyslíme důležité věci, ale maličkosti. Je osvobozující si uvědomit, že na nich nezáleží.



2. Víte, co vám sluší a co ne. Nekupujete už nesmyslná kvanta hadrů. S obrovským nadhledem se díváte na všechny ty holé pupky, odhalující legíny a velké výstřihy mladších ročníků, toužících po pozornosti. Už víte, že nebýt součástí velkého závodu o prsa přináší pocit úlevy.



3. Začnete se mít ráda. Ale tak opravdicky. S čímž souvisí i fakt, že se do značné míry přestáváte zajímat o to, co si o vás myslí ostatní, a chcete se věnovat tomu, co se vám líbí. Nemusíte předstírat, že se vám někdo líbí. Jste svobodná!



4. Ano, stále je zde menopauza, vaše tělo se mění. Pocení, nespavost a jiné stavy, které zde předtím nebyly. Ale všechno věkem slábne a odchází a dá se to poopravit. Sportem, stravou, kosmetikou. Je třeba zmínit také mnohem větší laskavost a s ní související toleranci k přešlapům nejen vašich blízkých, ale i „neblízkých“. No prostě, máte všechno mnohem víc v „paži“.



5. Spousta věcí je v hlavě. A ta je mnohem chytřejší. Fyzickou stránku, pokud si přiznáte, že odešel květ vašeho mládí a krásy, umíte moudře (!) přijmout. Stárneme pomaleji a žijeme déle, to je fakt. Ale existuje přesvědčení, z vlastní zkušenosti velmi pravdivé, že život se skutečně stane vaším až po čtyřicítce. Předtím žijeme pro ostatní, usilujeme o zachování našeho „místa“ v rodině a také v konkrétní kulturní struktuře. Ale po čtyřicítce konečně začnete být svá. A to je nejvíc.



NA ZÁVĚR: Nevím, jestli padesát je nových třicet. Myslím, že být si vědoma svého věku je fajn. Randit v šedesáti s pětadvacetiletým mladíkem asi není úplně cesta, tedy pokud nejste Madonna (i když ani u ní si nejsem úplně jistá). Důležité je: nezapomínejte na své zdraví, cvičte, pořád se něco učte, modlete se nebo meditujte, a když se konečně vyvalíte z postele, řekněte o sobě něco přehnaně pozitivního. Nezbývá než mít víru, že to lepší je stále před námi.



P. S. Nenechte se spoutat starými modely a přesvědčeními. Pokud máte hezké nohy, noste vkusné mini, když máte super vlasy, nestříhejte je nakrátko, máte-li stále krásné ruce, noste tílka a šaty na ramínka, pokud máte skvělý nápad, rozjeďte nový byznys.