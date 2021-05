Nákupy OnaDnes s atraktivními slevami startují už v pondělí 17. května

V rámci největšího slevového nákupního týdne v ČR se mohou těšit na více než 160 kuponů se slevami ve výši až 50 procent. Tváří jarních Nákupů Ona Dnes se tentokrát stala herečka Markéta Děrgelová, s níž si můžete přečíst rozhovor v magazínu OnaDnes, který vychází i s kuponovou knížkou v pondělí 17. května.

Kuponovou knížku najdete také v lifestylovém čtrnáctideníku Žena a život (12. května) a ve čtvrtečním vydání MF DNES s magazínem DNES+TV (20. května). Od 18. května se budou slevové kupony zobrazovat také v aplikaci Portmonka.

„Načasování letošních jarních Nákupů OnaDnes nemohlo vyjít lépe – obchody jsou konečně otevřené a naši čtenáři si tak plnohodnotně mohou užít akcí a slev, kterých je v kuponové knížce připraveno více než 160. Aktuální pandemická doba nás učí více nakupovat v e-shopech, proto jsme v rozšířeném vydání pondělního magazínu OnaDnes připravili navíc velký manuál o výhodách i nástrahách online nákupů,“ říká Zuzana Zbořilová, pověřená vedením magazínu OnaDnes.

Nakupovat se slevovými kupony bude možné po celý týden ve více než 2 600 kamenných obchodech a více než 90 e-shopech po celé České republice.

Vybírat bude opět možné z množství známých a oblíbených značek, které se do akce zapojily. Kromě jiných například About You, Alza, Butlers, C&A, CCC, Datart, Douglas, GAP, Kanzelsberger, Klenoty Aurum, Mall, Natuzzi Editions, PetCenter, Sephora a spousta dalších.

Seznam všech obchodů, v nichž lze kupony na slevy uplatnit, je k dispozici na internetové stránce nakupyonadnes.cz.

Generálním partnerem pro Nákupy OnaDnes je Mastercard.

S Nákupy OnaDnes je již tradičně spojen finanční dar ve výši 150 tisíc korun na podporu projektu Finanční gramotnosti a další pomoci matkám v azylových domech pro Nadaci Terezy Maxové dětem, která je charitativním partnerem akce.