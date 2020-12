Marnotratné ženy jsou mýtus. Častěji sice nakupují, ale muži víc utrácejí

Před nedávnem na mě na jedné sociální síti vyskočil rádoby vtipný obrázek s nápisem: „Bože, prosím, zařiď, aby manžel nebyl doma, až mi budou doručovat všechny mé objednávky.“ Zarazilo mě to a taky to ve mně vyvolalo pár nepříjemných vzpomínek. Onen hojně lajkovaný a komentovaný citát jsem sdílela s tím, že mi nepřijde v pořádku, když se za standard považuje, že žena by před mužem měla svoje nákupy a utrácení tajit, jsou přece rovnocennými partnery.