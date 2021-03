Jak zvládnout rok bez nakupování? Zkuste udržet svůj šatník na dietě

Očistu šatníku dělám celkem pravidelně. Třikrát čtyřikrát do roka z něj vytřídím věci a posílám je do světa. Buď známým a kamarádkám, nebo do kontejnerů na tříděný odpad. Zbavuju se věcí, které mi dosloužily, pryč z něj putují i ty, kterých jsem se dlouho nedotkla. Obvykle leží úhledně vyskládané vespod komínků s prádlem nebo visí na ramínku zakryté dalším oblečením, takže leckdy ani netuším, že je tam mám.

Módní průmysl je druhým největším znečišťovatelem životního prostředí, ročně vyprodukuje přes 150 miliard kusů oděvů, značná část skončí na skládkách a ve spalovnách, protože je nikdo nekoupí.