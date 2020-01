, aktualizováno

Oblíbenou větou žen je, že nemají co na sebe. Jenže k pravdě má opravdu hodně daleko. Stačí se podívat do skříně nejedné dámy, většinou totiž obsahuje nepřeberné množství oděvů a doplňků. Stále nám to však není dost. A tak dále pořizujeme nové a nové. Naučte se nakupovat s rozmyslem.