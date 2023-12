Ne, to není kostým na maškarní. Světem módy se šíří móda ve stylu klaunů

Sociální sítě jsou kolébkou módních stylů všeho druhu. Zatímco některé (balletcore, cottagecore či lovecore) vcelku lahodí oku, jiné jsou tak trochu přitažené za vlasy. Clowncore bychom nejspíš zařadili do druhé škatulky. I přesto se rychle šíří a na TikToku mají videa s tímto označením bezmála 750 milionů zhlédnutí.

Ke stylu clowncore patří celá řada hravých doplňků, včetně kabelky ve tvaru dortu. Z kolekce Manish Arora

Inspirace stará stovky let

Clowncore je styl plný barev a tradičních „klauních“ nezbytností: volánků, bambulí a mašlí, vévodí mu nápadné límce a široké, harémové kalhoty. Jako doplňky někdy poslouží velké červené nosy, plyšová zvířátka, dětské hračky (nejlépe se zvukem) a balónky.

Možná máte chuť trend rovnou odsoudit jako zábavu několika pomatenců. Pravda je však taková, že nadchl i nejznámější světové návrháře. První letošní vlaštovkou byla kolekce Christophera Johna Rogerse. Ten do ní zařadil i hedvábný klauní kostým s obrovskými plastickými květinami, a některé modelky vybavil červeným nosem, balónky a jinými charakteristickými doplňky.

Co bylo pro tvůrce důležité, je nikoliv podoba těchto kousků, ale jejich symbolika. „Miluju tu širokou škálu emocí, kterou [klaun] může vyjadřovat,“ vysvětlil Rogers, proč se inspiroval zrovna v cirkuse.

Reakce jeho kolegů na sebe nenechala dlouho čekat. Dior představil v rámci jednoho modelu klauní límec a Armani Privé celou plejádu kousků s typickou barevnou šachovnicí. Přehlídka Chanelu zase působila jako ze světa Alenky v říši divů. Klauní vliv přímo sršel i z modelů značky Marni.

Ve světě módy není inspirace klauny ničím novým. Návrháři jako Vivienne Westwoodová či John Galliano si mnohokrát vypůjčili prvky tradiční a velmi starobylé divadelní postavy – harlekýna.

Ten byl jednou z nezaměnitelných figur italského renesančního divadla zvaného Commedia dell’arte. Už před mnoha sty lety nosíval harlekýn (italsky Arlecchino) pestrobarevný kostkovaný oblek a černou škrabošku, podle kterých ho diváci vždy bezpečně poznali.

Ve stylu klaunů se nesla jedna z posledních kolekcí návrhářky Vivienne Westwoodové, která zemřela loni v prosinci.

Na druhou stranu dokáže být clowncore i poměrně děsivý. Zatímco jedna skupina jeho fanoušků se inspiruje veselými klauny, těm druhým přirostla k srdci jejich temná obdoba. Ikonami jsou pro ně třeba klaun Pennywise z hororu It spisovatele Stephena Kinga nebo Joker z komiksů o Batmanovi.

Ve stylu mima Jakousi odnoží trendu je pak mimecore, který se inspiruje pantomimou. Patří k němu všechno to, co jsme zvyklí vídat u mimů: světlý nebo dokonce bílý make-up, barety, rukavičky a pruhovaná trička.

Kromě módy se trend prosazuje i na poli krásy. Mezi zmíněnými videi na TikToku tvoří návody na klauní make-up nemalou část. Rozhodně přitom nejde o žádný minimalismus či pouhý náznak inspirace. Většina jde do klauního vzhledu naplno. Včetně rtěnky dosahující málem od ucha k uchu.

Zpěváci mají pro klauny slabost

Clowncore tedy frčí. Nabízí se však otázka, kdo, jak a při jakých příležitostech ho nosí. Kromě příslušníků generace Z, tedy mladých lidí do 26 let, kteří se chtějí nějakým způsobem vymezit, si na něj troufli i někteří slavní interpreti.

Overal britského zpěváka Harryho Stylese, který oblékl na letošní předávání cen Grammy, je přímo ukázkovým, nikoliv však jediným příkladem. V úboru s nezaměnitelnými bambulemi, volánky a štítkem Gucci se objevil na koncertě v Madison Square Garden v New Yorku. Také klip k jeho hitu Daylight se celý točí kolem cirkusu a vystupuje v něm i několik klaunů.

Dalšími slavnými „šašky“ jsou třeba zpěvačka Dua Lipa, která se v klauním outfitu objevila ve videoklipech k písním Love You Better a Love Again, či její kolegyně Doja Cat.

Zpěváci měli pro klauny očividně slabost vždy. Vzpomeňme na dnes již ikonické kostýmy Davida Bowieho či Freddieho Mercuryho. Pro spisovatele a bývalého cirkusového klauna Davida Carlyona je důvod jasný: cílem je zaujmout a dát vizuálně najevo, že se při konkrétním vystoupení budou překračovat hranice. „Chtějí vytvořit silný dojem tím, že si zvýrazní obličejové rysy. A také upozornit na to, že vystoupení nebude normální,“ říká.