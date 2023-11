Bizár, nebo nová norma? Extrémně dlouhé rukávy míří z přehlídek na ulici

Vypadá to, že letos v zimě nebudou rukavice třeba. Do módy se dostal poněkud podivný trend – rukávy dlouhé tak, že z nich vyčuhují jen špičky prstů a někdy ani to ne. Nepraktické a nevzhledné, říkáte si možná. Návrháři v čele s Victorií Beckhamovou se vás pokusí přesvědčit o opaku.