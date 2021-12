Zaostřete na kvalitní oční kosmetiku. Správnou péčí dokážete zastavit čas

Od tohoto okamžiku měníme na oční kosmetiku názor a začínáme se zajímat. Vězte, že správnou péčí a kvalitními výrobky můžete proces stárnutí spolehlivě přibrzdit.

Možná pozdě, míní kosmetičky i dermatologové. Jenže co dělat, když už jsme objevily „první příznaky“? Především skutečně začněte. Věnujte okolí očí tu správnou péči a kvalitní výživu. Nebude to ze dne na den, ale výsledky několikaminutové práce navíc se vám za pět šest týdnů začnou vracet.

Péči o oční okolí oceníte o to víc nyní, kdy je vám, s rouškou a čepicí, vidět vlastně právě jen oblast kolem očí. Tak ji nechte zazářit! „Pokožka kolem očí je tenčí, náchylnější k vysušení a rychleji se na ní projevuje stárnutí i známky únavy. Přípravky na oční okolí jsou speciálně navrženy tak, aby ošetřovaly jemnou pokožku a zároveň řešily všechny problémy, které se mohou v okolí očí vyskytnout,“ upozorňuje odbornice britské lékařské kosmetické značky Medik8 Markéta Marasová.

Proč nestačí kvalitní krémy na obličej? „Jemná pleť kolem očí potřebuje odlišné složení, extra péči a cílené aktivní látky, které přípravek na obličej nebude obsahovat,“ vysvětluje Markéta Marasová. Neplatí tedy, že to, co dáváme na obličej, stačí očnímu okolí, ale naopak: s klidem můžete dopřát obličeji to, co kůži kolem očí. Za vyšší třídu vám určitě poděkuje.

Tak jako péče o celý obličej, měla by i péče o pokožku kolem očí zahrnovat denní a noční krém. Denní krém může sice působit proti jemným vráskám, ale jeho hlavním úkolem je ochrana jemné pleti před povětrnostními vlivy a denním stresem.

Vyživit a vyhladit oční okolí je hlavní úlohou nočního krému. „Noční krém by měl být hutnější a výživnější, aby mohl během noci, kdy v kůži probíhají regenerační procesy, ještě více podpořit omlazení pleti. V nočních krémech by neměly chybět aktivní látky jako je retinol, forma vitaminu A, která stimuluje produkci kolagenu v kůži a redukuje vrásky,“ připomíná Markéta Marasová.

The CSA Eye Kit od Medik8. Sada na omlazení očního okolí

Velmi důležitou složkou jsou i ceramidy a látka zvaná resveratrol, což je důležitý přírodní antioxidant, který někteří odborníci považují za elixír mládí. „Důležitá je i kyselina hyaluronová, která podporuje hydrataci a vypnutí pleti. Hesperidin zase působí proti hromadění vody a otokům,“ doplňuje odbornice.

Zvláštní péče a jemný přístup

Jak se tedy nejlépe o okolí vaší brány do duše starat? Pozornost věnujte především správnému odlíčení. Výrazný make-up, dlouhotrvající oční linky i řasenku z pleti nedřete, protože kromě podráždění těch nejcitlivějších partií vaší pleti si můžete zničit i řasy. Jakékoli hrubé zacházení se zde okamžitě projevuje zarudnutím kůže a při dlouhodobějším hrubiánství si můžete poškodit i kolagenová a elastinová vlákna, která pokožku vypínají a udržují ji mladistvou.

Zákonitě tím pak dáváte prostor pro vznik vrásek, kruhů pod očima a otoků. Tady proto více než jinde platí: jemné zacházení.

Nepoužívejte vatové chomáčky, abyste si do oka nezanesly vlákno, ale spolehněte se na vatové tamponky. Pro odlíčení spodních řas, kde často zůstávají zbytky řasenky až do rána, se dobře hodí i vatové tyčinky. Nejlepším odličovačem očního okolí je ten na olejové bázi nebo pak dvoufázový, který je trefou do černého i pro ty, jimž olejové přípravky nevyhovují.

Micelárního přípravku se nebojte, pokud se správně používá, umí zázraky a zajistí dokonalé odlíčení veškerého (i voděodolného) očního make-upu a zároveň zjemní, zklidní a hydratuje vyčištěnou pleť.

Odličovací přípravky nechte působit

Aby oční okolí zůstalo čisté a dokonale odlíčené bez použití násilí, použijte fígl profíků a nanesené odličovací přípravky nechte chvíli působit. Stačí vatový tampon s odličovačem na deset až patnáct sekund přiložit na oko a řasenka, stíny i ostatní dekorativní kosmetika se krásně uvolní. Pak už nebude potřeba žádný tlak a drhnutí.

Tamponky jsou dobrými indikátory správného odlíčení, pleť je třeba odlíčit pečlivě, dokud nebude vata na tamponu čistá.

Po správném odlíčení je potřeba pokožku kolem očí vyživit. Aplikovat můžete také toner, který vyrovnává PH pleti a zlepšuje účinky dalších aplikovaných produktů. Pak už se hlásí o slovo séra – ať už antioxidační, nebo hydratační: právě teď je na jejich aplikaci nejvhodnější doba, protože póry jsou po čištění otevřené, a aktivní látky tak dokážou proniknout hlouběji do kůže.

Pokud stojíte o viditelné omlazení oční oblasti, vyplatí se vsadit na retinol. Je to ultrasilná anti-aging látka, která působí proti vráskám, zpevňuje povolenou pleť, rozjasňuje ji, a dokonce má prokazatelné účinky v boji proti akné.

Pak už péči uzavřete aplikací nočního očního krému a nechte látky pěkně pracovat. Stačí pár rán, a pohled do zrcadla bude jiný…