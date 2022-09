Novou britskou premiérku móda baví. Chtěla by se objevit v módním magazínu

Styl sedmačtyřicetileté Trussové by se dal přirovnat k módnímu rukopisu některých jejích zkušenějších kolegyň: Angely Merkelové a především Zuzany Čaputové. I ona většinou spoléhá na monochromatické i kontrastní kreace a strohé, ale úderné pouzdrové šaty a kalhotové kostýmky.

Jedním z osvědčených modelů nové britské premiérky je ostře fuchsiový kostým. Objevila se v něm již při celé řadě příležitostí. Přesně tato barva je nyní mimořádně módní.

Mezi jejími oblíbenými barvami jsou samé jasné odstíny, včetně momentálně velmi módní barbie růžové. Ostře fuchsiový kostým ze Zary patří k jejím milovaným outfitům a oblékla ho již mnohokrát, jak dokazuje její Instagram. V nejbližší době však nejspíš premiérku kvůli úmrtí královny Alžběty II. uvidíme pouze v černé.

V Británii je Liz Trussová už delší dobu známa jako nejstylovější členka Konzervativní strany, která je jinak plná nudných tmavých obleků. Není žádným tajemstvím, že velkým vzorem je pro ni její předchůdkyně na postu britské premiérky Margaret Thatcherová.

I její šatník byl naditý kvalitním, nadčasovým oblečením britské výroby. Výrazný odstín modré byl pro ni dokonce tak typický, že se mu začalo přezdívat „thatcherovská modrá“.

Margaret Thatcherová v kostýmku v pro ni typické „thatcherovské modré“.

Nejsou to ale jen nákladné kousky luxusních značek, které Trussová nosí. Fotografové ji už mnohokrát zachytili v obyčejném oblečení a s doplňky z módních řetězců.

Naposledy v náušnicích z obchodu Claire’s, za které dala jen něco málo přes 100 Kč, a šatech lidové značky Karen Millen za pár stovek. Osvědčené modely navíc nosí stále dokola, a patří tak mezi čestné výjimky ve vysoké politice, které si potrpí na udržitelnost v módě.

Právě to, že je nohama na zemi, ji odlišuje od jejího hlavního rivala, konzervativního politika Rishi Sunaka, který si libuje v oblecích z vyhlášeného krejčovství Henry Herbert a botách značek Prada a Gucci.

Liz Trussová s Rishi Sunakem. Konzervativní politik si potrpí na nenápadný luxus, včetně obleků z vyhlášeného krejčovství a značkové obuvi.

I přesto je móda pro Trussovou velkým tématem a koníčkem. Skotská premiérka Nicola Sturgeonová na ni prozradila, že by se chtěla objevit v prestižním magazínu: „Zrovna jsem dělala rozhovor pro Vogue. A to byla hlavní věc, o které se se mnou chtěla bavit. Zajímalo ji, jak by se do něj mohla dostat. Odpověděla jsem jí, že nevím, že za mnou prostě přišli a zeptali se.“