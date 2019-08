Nebojte se overalů. Tipy, jak si vybrat ten pravý podle vaší postavy

I přesto, že jsou slušivé, nesmírně pohodlné a dají se nosit kamkoliv, overaly nepatří do skupiny populárních oděvů. Letos jsou však in. Těmto univerzálním kouskům podlehla nejedna známá žena. Pokud ještě ve svém šatníku tento oděv nemáte, napravte to. Poradíme, který overal je pro vás ten pravý.